«دبي للسلع المتعددة» يطور منظومات التكنولوجيا والابتكار في التكنولوجيا المالية

وقع مركز دبي للسلع المتعددة، شراكة استراتيجية مع شركة «فيرميكيولوس» السويدية الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية. وتأتي هذه المذكرة لترسخ طموحات المركز لتسريع وتيرة الابتكار وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية محورية للتكنولوجيا والتجارة، من خلال دعمه لما يقارب 26000 شركة تعمل ضمن منظومات أعماله المتكاملة.

وبموجب الشراكة، سيعمل الطرفان على استكشاف آفاق التعاون في مجال توظيف حلول التكنولوجيا المالية بالغة الأهمية والمصممة خصيصاً للبورصات وغرف المقاصة وجهات الإيداع المركزي للأوراق المالية، وهو ما يشمل تنفيذ مشاريع مشتركة وإطلاق مبادرات لنقل المعارف والخبرات. ويندرج هذا التعاون الجديد، الذي يأتي في سياق كون مركز دبي للسلع المتعددة الجهة الأم لكل من بورصة دبي للذهب والسلع وشركة دبي لمقاصة السلع، ضمن استراتيجية المركز الأشمل للتكنولوجيا، كما أنه يعزز مكانته طرفاً ممكناً وداعماً رئيسياً لتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي في شتى القطاعات الاقتصادية.

خبرات متراكمة

تمتلك شركة فيرميكيولوس، التي تأسست في عام 2019، خبرات متراكمة تمتد لعقود في تطوير أنظمة الجيل التالي القائمة على الحوسبة السحابية والمخصصة للبورصات وغرف المقاصة وجهات الإيداع المركزي للأوراق المالية. ومن خلال دمجها للتصاميم المتقدمة للأنظمة مع القدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تمكن فيرميكيولوس المؤسسات المالية من إدارة عملياتها بمرونة وقابلية توسع وكفاءة لا تضاهى، بما يضمن استمرارية أعمالها ونموها المستدام.

تبادل المعارف

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يرسم الابتكار ملامح مستقبل التجارة والتمويل. وبتوقيعنا مذكرة التفاهم هذه مع فيرميكيولوس، فإننا نرسي دعائم تعاون مثمر يحفز تبادل المعارف، ويسرع تبني التقنيات الحديثة، ويفتح آفاقاً جديدة لما يقارب 26.000 شركة ضمن مجتمع أعمالنا المزدهر. وتأتي هذه المذكرة لتكمل شراكاتنا القائمة، حيث نستكشف من خلالها حلول التكنولوجيا المالية الكفيلة بتعزيز منظومة عملنا على نطاق أشمل، وهو ما يدعم رسالتنا الرامية إلى تمكين الشركات العالمية من تحقيق النمو والازدهار انطلاقاً من دبي».

تقنيات متطورة

وقال نيلس-روبرت بيرسون، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة فيرميكيولوس: «ينصب تركيزنا في فيرميكيولوس على تقديم تقنيات متطورة تلبي الاحتياجات التشغيلية فائقة الأهمية للبورصات والمؤسسات المالية حول العالم. وبفضل خبرتنا التي تزيد على 25 عاماً في العمل مع نخبة من أكبر البورصات وغرف المقاصة وجهات الإيداع المركزي للأوراق المالية في العالم، يجمع فريقنا بين الخبرات المعمقة والقدرة على الابتكار لضمان توفير حلول تتمتع بمستويات غير مسبوقة من الجودة والموثوقية».

وأضاف: «إن شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يعد أحد أكثر مجمعات الأعمال حيوية في العالم، تتيح لنا فرصة فريدة لاستكشاف مجالات الاهتمام المشترك وآفاق النمو المتاحة. ونتطلع قدماً إلى توحيد خبراتنا مع رؤية المركز لدفع عجلة الابتكار ودعم مستقبل التجارة العالمية، بما يخدم مصالح مجتمعي الأعمال لدينا على حد سواء».

دفع الابتكار

ويتزامن توقيع مذكرة التفاهم مع مرحلة تشهد تنامي الروابط الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات ومملكة السويد، وهي علاقات تستند إلى تركيز مشترك على دفع مسيرة الابتكار

وتحقيق النمو القائم على التكنولوجيا، بما يعود بالنفع على اقتصاد كلا البلدين الصديقين. ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة، من خلال توثيق تعاونه مع شركات عالمية رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية بحجم ومكانة فيرميكيولوس، استقطاب شراكات نوعية تسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً مرموقاً للأعمال والابتكار، وتعزز من جاذبيتها وجهة مفضلة للاستثمارات والمواهب من جميع أنحاء العالم.