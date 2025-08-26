إطلاق صندوق استثماري مبتكر لفتح أسواق الخليج أمام الشركات الصينية

أعلنت شركة «سي آي سي سي كابيتال»، الذراع المتخصصة بالاستثمار في الأسهم الخاصة التابعة لـشركة الصين الدولية لرأس المال المحدودة، عن إبرامها شراكة استراتيجية مع «بلو فايف كابيتال»، المنصة الاستثمارية العالمية المنبثقة عن دول مجلس التعاون الخليجي. ويهدف التعاون إلى إنشاء صندوق استثماري نوعي موجه للشركات الصينية الرائدة في قطاعات الاقتصاد الجديد، مع تركيز خاص على توسيع أعمالها ونشاطاتها في أسواق مجلس التعاون الخليجي.

وسيركز الصندوق على استثمارات الاقتصاد الجديد، ليشمل قطاعات متعددة مثل التكنولوجيا، والتحول الرقمي، والطاقة الخضراء، والتصنيع المتقدم، والقطاعات الاستهلاكية التي تعيد رسم ملامح الأسواق العالمية. وسيستفيد الصندوق من موقع دول التعاون كبوابة رئيسة تتيح للشركات الصينية الدخول إلى الأسواق المحلية، إضافة إلى كونه منصة انطلاق لمبادراتها التجارية والصناعية نحو أنحاء العالم، وذلك ضمن الإطار التنظيمي المعتمد لدى «سي آي سي سي كابيتال». ويستند هذا التعاون إلى خبرة شركة «بلو فايف كابيتال» الواسعة في مجال الاستثمارات البديلة عبر الحدود وشبكتها الممتدة بين الشرق الأوسط وآسيا، إلى جانب وصول «سي آي سي سي كابيتال» الفريد إلى منظومة الأسهم الخاصة في الصين وقدراتها المؤسسية المتميزة.

ويتسم تعاون الشريكين هذا بطابع غير حصري وبنية حسنة للتفاوض حول الاتفاقيات النهائية، بما في ذلك هيكلية الصندوق، والالتزامات الرأسمالية، واستراتيجية الاستثمار.

نمو مستدام

وقال شان جونباو، رئيس مجلس إدارة «سي آي سي سي كابيتال»: «تلتزم «سي آي سي سي كابيتال» بتعزيز الشراكات العابرة للحدود التي تدفع نحو نمو مستدام. ويتيح لنا التعاون مع «بلو فايف كابيتال» الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق، إضافة إلى توسيع نطاق حضورنا في قطاعات الاقتصاد الجديد العالية الإمكانات. وقد سخرت لنا هذه الشراكة القدرة على تحديد وتطوير الشركات المبتكرة التي من شأنها رسم معالم المستقبل».

وقال حازم بن قاسم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بلو فايف كابيتال»: «تعكس هذه الشراكة مع «سي آي سي سي كابيتال» رسالتنا التي تهدف إلى ربط رأس المال الطموح بالفرص التحويلية. فالأسواق الناشئة هي محركات الاقتصاد العالمي، ومن خلال مواءمة قدرات «بلو فايف كابيتال» في دول مجلس التعاون الخليجي مع سجل «سي آي سي سي كابيتال» الحافل في الانتقال بالابتكار إلى مستوى التصنيع، نهدف تحقيق قيمة استثنائية للمستثمرين، وتسريع نمو قادة الصناعات المستقبلية».