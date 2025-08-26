«إمباور» تعتمد 23.3 ألف طلب لشهادات عدم الممانعة في النصف الأول

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، اعتماد 23.339 طلباً لخدمة شهادات عدم الممانعة (NOC) خلال النصف الأول بزيادة وصلت إلى 18.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث يعكس النمو الملحوظ ارتفاع الطلب على خدمات «إمباور» ومتانة العلاقة التي تربطها بعملائها من الاستشاريين والمقاولين والمطورين العقاريين، فضلاً عن التزامها بتعزيز سلاسة وفعالية خدماتها وتسهيل مزاولة الأعمال وتعزيز الكفاءة التشغيلية والإنتاجية.

وتتميز خدمة شهادات عدم الممانعة التي تقدمها «إمباور» بسلاستها وكفاءتها العالية، حيث يمكن للمقاولين والمطورين العقاريين تقديم الطلبات بسهولة عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة، في إطار حرص «إمباور» على تسريع عمليات التطوير والإنشاء، وتقليل التجاوزات والمخالفات والأضرار المحتملة، إضافة إلى تفادي الغرامات، وتوفير الوقت والجهد لجميع المعنيين بالمشروعات العقارية والتجارية في دبي.

رؤية استشرافية

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «نعمل انطلاقاً من الرؤية الاستشرافية الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة إمارة دبي بين أفضل الدول على مستوى العالم وأكثرها ذكاءً وتقدماً، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة وذات كفاءة عالية بالتوازي مع النمو الاقتصادي والعمراني والتجاري المستمر للإمارة».

وأضاف: «تشكل خدمة شهادات عدم الممانعة مثالاً على خدمات «إمباور» الرائدة، والتي تتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة وأهداف الحياد المناخي لدولة الإمارات، ويعكس تنامي الطلب على خدماتنا التزامنا الراسخ بتعزيز البنية التحتية المستدامة لإمارة دبي وتوفير مجموعة من الخدمات الذكية التي تسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة وخفض البصمة الكربونية والارتقاء بجودة سكان الإمارة وجميع عملائنا، والذين بلغ عددهم حوالي 148.000 خلال النصف الأول من 2025».

ويمكن للاستشاريين والمقاولين والمطورين العقاريين تقديم طلبات للحصول على شهادات عدم الممانعة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني (https://enoc.empower.ae/) عبر خطوات بسيطة.