«المركزي» يمنح Fuze تقديم خدمات الدفع للتجزئة

حصلت شركة Fuze، المتخصصة في تقديم حلول البنية التحتية المالية في الشرق الأوسط، على الترخيص والموافقة من مصرف الإمارات المركزي، بمزاولة خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات، ما يعزز مكانتها كمزوّد مرخّص ومعتمد في قطاع التكنولوجيا المالية. وبموجب الرخصة، أصبحت مجموعة Fuze، عبر شركتها التابعة نيوب لخدمات الدفع (شركة الشخص الواحد)، مزوداً مرخصاً للبنية التحتية للأصول الرقمية.

وقال محمد علي يوسف المؤسس المشارك، والرئيس التنفيذي لمنصة «فيوز» Fuze: «تمثل هذه الرخصة محطة استراتيجية في رحلتنا نحو إعادة تعريف مستقبل المدفوعات. فهي تمهّد الطريق لتقديم بنية تحتية رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي، ونحن نعتز بثقة المصرف المركزي، ونتطلع إلى تقديم حلول مبتكرة وآمنة، تلبي احتياجات مختلف القطاعات».