أحمد بن سعيد: دبي تسهم في تسريع وتيرة التحول في الطاقة وتفعيل الشراكات







افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، فعاليات الدورة السابعة من مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط (جوتيك 2025)، الذي يقام تحت رعاية وحضور سموه في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، رئيس مجلس إدارة شركة «دراجون أويل»، وسط مشاركة دولية رفيعة من قادة قطاع الطاقة والخبراء والمبتكرين، تحت شعار: «تمكين مستقبل الطاقة عبر التحول الرقمي والابتكار والاستدامة».

وقال سموه في تدوينة على موقع «إكس»: «يُرسّخ معرض «جوتيك 2025» مكانته كمنصة رئيسية لدفع عجلة الابتكار وتعزيز التعاون وتبنّي الحلول المستدامة في قطاع الطاقة، وقد سعدت بافتتاح دورة هذا العام، والتي تعكس التزام دبي المتواصل بدعم الحوارات العالمية الهادفة، وتطوير منظومات العمل في القطاعات الحيوية».

وأضاف سموه: «من خلال مثل هذه المنصات، نسهم في تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة، وتبادل أفضل الممارسات، وتفعيل الشراكات التي تدعم النمو طويل الأمد وترسيخ دعائم الاستدامة».

ويُعد جوتيك من أبرز المؤتمرات التخصصية في قطاع النفط والغاز، إذ يُنظم بالشراكة بين جمعية مهندسي البترول (SPE) وشركة دراجون أويل، ويشكّل منصة عالمية لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث الحلول التقنية التي تسهم في تشكيل مستقبل مستدام للطاقة في ظل التحولات العالمية المتسارعة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «يترجم مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط (جوتيك) رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في اكتشاف أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة وتبادل أفضل الممارسات والتجارب لرسم ملامح مستقبل قطاع النفط والغاز، وأهمية تنويع منظومة الطاقة مع التركيز بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة لتلبية النمو المستقبلي، وتعزيز مجالات التحول الرقمي والاستدامة لتحقيق صفرية الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050. وتواصل دولتنا مسيرتها الناجحة لمواكبة المتغيرات العالمية والتوجهات المستقبلية نحو مصادر طاقة أكثر استدامة ونظيفة».

وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل والرئيس الفخري للجنة المنظمة، أن رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم لهذا الحدث يعكس حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على دعم التحول الرقمي في قطاع الطاقة، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للمعرفة والتكنولوجيا.

وأضاف الجروان: «بينما نحتفل بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس دراجون أويل، نجد أنفسنا في لحظة فارقة في مسيرة قطاع الطاقة. فالقرارات التي نتخذها اليوم ستصنع الفرق للأجيال القادمة. ويُعد GOTECH 2025 منصة مثالية لتبادل الرؤى وتعزيز ثقافة الابتكار، وتسريع وتيرة التحول الرقمي من أجل مستقبل طاقي أكثر استدامة ومرونة».

كما شهد اليوم الأول من المؤتمر انعقاد الجلسة الافتتاحية الرئيسية بمشاركة نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى. وقد أدارت الجلسة الإعلامية إيثنا ترينور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركةE Treanor Media، وشارك فيها كل من أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمهندس علي راشد الجروان، وصلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)، وشانون سلوكوم، مدير عام هاليبرتون في الشرق الأوسط.

وسلط المتحدثون الضوء على أبرز التحديات المستقبلية التي تواجه قطاع الطاقة، مشددين على أهمية الابتكار، وتسريع تبنّي التكنولوجيا الرقمية، وتعزيز الشراكات الدولية لضمان أمن الطاقة وتحقيق أهداف الاستدامة.

وتتواصل فعاليات المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، حيث يشهد اليوم الثاني تنظيم عدد من الجلسات التقنية المتخصصة، وورش عمل تفاعلية بالشراكة مع جمعية مهندسي البترول (SPE)، بالإضافة إلى مناقشات علمية وأكاديمية على منصة الجامعات، وجلسات حوارية دولية تضم نخبة من المتخصصين لاستعراض تجارب ناجحة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإدارة الانبعاثات الكربونية، وتطبيقات التحول الرقمي في قطاع الطاقة، كما يحتضن المؤتمر معرضاً تقنياً شاملاً يستعرض أحدث الابتكارات الرقمية والتكنولوجية التي ترسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة.