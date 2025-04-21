«القيادية» تحلّق بسوق دبي فوق 5100 نقطة بمكاسب 2.2 مليار درهم

واصل سوق دبي المالي صعوده للجلسة الثالثة على التوالي، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.15% أو ما يعادل 7.4 نقاط، محلّقاً عند 5104.35 نقاط، وهو أعلى مستوى له في 3 أسابيع، وتحديداً منذ جلسة 2 أبريل الجاري، ليربح السوق ما يناهز 2.2 مليار درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقارات والصناعة والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 892.3 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 894.5 مليار درهم بنهاية تداولات الجلسة، أولى جلسات الأسبوع.

وقفز سهما «الإثمار القابضة» و«اكتتاب القابضة» بالحد الأقصى عند 0.207 درهم و0.167 درهم على التوالي، ليقودا ارتفاعات 20 سهماً بسوق دبي، واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 50.1 مليون درهم مرتفعاً 0.82% ليغلق عند 12.25 درهماً، تلاه «سالك» بسيولة 46.6 مليون درهم مرتفعاً 0.39% ليقفل عند 5.19 دراهم، ثم «دبي الإسلامي» مستقطباً 41.9 مليون درهم صاعداً 0.13% ليغلق عند 7.5 دراهم.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم ديوا 1.15%، والاتحاد العقارية 0.70%، والإمارات دبي الوطني 0.51%، في المقابل، تراجعت أسهم الأسمنت الوطنية 9.9%، ودبي للمرطبات 6.7%، وأمان 4.76%، وسبينس 3.3%.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة الاثنين، واتجه المستثمرون (العرب وغير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 3.8 ملايين درهم بجلسة الاثنين، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 102.3 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 98.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9272.26 نقطة متراجعاً هامشياً 0.06% في الجلسة .

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 151.8 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 71.98 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 57.2 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 6.9%، والخليج اﻻستثمارية 6.5%، وبنك أم القيوين الوطني 4.65%، وحياة للتأمين 3.36%، فيما تراجعت أسهم مجموعة أرام 10%، وأريد 7.69%، وأسمنت الفجيرة 2.6%، وجلفار 2.29%.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.04 مليار درهم، موزعة بواقع 748.75 مليون درهم في سوق أبوظبي، و291.98 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 470.7 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 21.6 ألف صفقة.

الأسواق الخليجية

وعلى مستوى البورصات الخليجية، تراجع «تاسي» السعودي 0.67 %، والكويت 0.05%، وقطر 0.28%، ومسقط 0.31%، والبحرين 0.43%.

السعودية

انخفض مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.67 % ليغلق عند 11549 نقطة، وبتداولات بلغت 3.6 مليارات ريال.

وتراجع سهما أرامكو السعودية وأكوا باور بنسبة 1% عند 25.45 ريالاً، و324.40 ريالاً على التوالي.

وانخفضت أسهم إس تي سي، وجبل عمر، وكابلات الرياض، والبنك الأول، والمراعي، والأبحاث والإعلام، وعلم، بنسب تراوح بين 1 و4%.

وتصدر سهم دار الأركان تراجعات السوق بنسبة 6%، عند 22.30 ريالاً، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية، في المقابل، ارتفع سهم بي إس إف بنسبة 1% عند 17.50 ريالاً، وارتفع سهم بي سي آي بنسبة 2% عند 28.90 ريالاً.

مصر

قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون الاثنين الموافق 21 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية الثلاثاء الموافق 22 أبريل.

كما تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية الأحد الموافق 27 أبريل، وأن يكون الخميس الموافق 1 مايو أجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية الأحد الموافق 4 مايو 2025.