17 ألف زائر في ختام معرض دبي الدولي للأخشاب

اختتمت فعاليات الدورة الـ21 من «معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب»، الذي يعد المنصة الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في مجال صناعة الأخشاب وتقنياتها. ونظمت الحدث شركة الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، واستقطب المعرض هذا العام 17,830 زائراً من 172 دولة.

وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الزوار والمستثمرين وصناع القرار في القطاع، ما يعكس أهميته المتنامية ومكانته الريادية في دعم وتطوير صناعة الأخشاب إقليمياً ودولياً.

وأعرب عدد كبير من العارضين عن رضاهم بمستوى المشاركة، مؤكدين حرصهم على التواجد السنوي في المعرض، إذ شارك بعضهم في معظم دوراته السابقة، كما أكد العديد منهم مشاركتهم في الدورة القادمة، التي من المقرر تنظيمها في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل لعرض أحدث المنتجات والتقنيات في صناعة الأخشاب والأثاث.

كما أثنى العارضون على جودة التفاعل مع الجمهور خلال أيام الحدث الثلاثة، ما أدى إلى إبرام العديد من الصفقات في الموقع، بالإضافة إلى الحضور المتميز لممثلي الجهات الحكومية والخبراء الدوليين في قطاع الأخشاب، الأمر الذي ساعد على تعزيز تبادل الخبرات وتوسيع فرص التعاون والاستثمار.

مشاركة دولية واسعة

تميّز المعرض بحضور 12 جناحاً دولياً تمثل دولاً مثل البرتغال، الجابون، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، إيطاليا، تركيا، روسيا، فرنسا، ألمانيا، النمسا، ومصر. كما شارك في المعرض 784 عارضاً محلياً ودولياً يمثلون 56 دولة، من أبرزهم: Pfeifer Group، Ilim Timber، Florian Legno، Kastamonu، Pollmeier، ITALCO (SCM)، Homag (Holzcraft)،، SCM،Imac، Cefla Middle East، HS Timber Group، وBinderholz.

وحظي الحدث بدعم رسمي من جمعيات ومؤسسات وشركات دولية بارزة مثل French Timber، المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة، المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب اللينة، والرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث (AIMMP)، ما يعكس الأهمية الدولية المتزايدة للمعرض في دعم الابتكار والتعاون الدولي في قطاع الأخشاب.

وقد استعرض المشاركون مجموعة واسعة من المنتجات الخشبية ومستلزمات الإنتاج التي تمثل 1662 علامة تجارية، ما أتاح للزوار فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات المتطورة في آلات النجارة، وساهم في ارتفاع حجم المبيعات خلال المعرض.

مشاركات مميزة

كرّمت اللجنة المنظمة شركة إيتالكو الشرق الأوسط لدورها الريادي في تقديم التقنيات الإيطالية المتطورة في مجال النجارة للسوق الإقليمية. وقال عبدالله السايح، الرئيس التنفيذي للشركة، إن المشاركة كانت فرصة مهمة لاستعراض أحدث الآلات الحديثة في بيئة ديناميكية مثالية للتواصل مع العملاء وتقديم الحلول المناسبة لهم.

ومن روسيا، فازت مجموعة سيجيزا بجائزة أفضل تصميم جناح، حيث أكد رئيس قسم الاتصالات التسويقية، ميخائيل بويتشيف، أن المعرض يُعد من أبرز الفعاليات العالمية المفضلة لديهم، مشيداً بالتنظيم الاحترافي، ومؤكداً أن الحدث شكل فرصة متميزة للتواصل مع العملاء واستكشاف أسواق جديدة، وخاصة في ظل التركيز المتزايد على التقنيات الصديقة للبيئة.

وفي نفس السياق، عبّرت برديس ناصري، الخبيرة التجارية في شركة نوهولز – الخليج لتصنيع الأخشاب، عن فخرها بالفوز بجائزة أفضل تصميم جناح، مشيدة بالتنظيم ومستوى التفاعل. وقدّمت الشركة خلال المعرض منتجاً جديداً لفت الأنظار، وهو ألواح MDF المقاومة للماء، التي وصفتها بأنها إضافة نوعية إلى التشكيلة الحالية.

كما وصف خليل العبسي، مدير المبيعات في شركة Homag الألمانية، مشاركتهم في المعرض بالاستثنائية، مشيراً إلى أنه شكّل منصة مثالية لعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، وتعزيز العلاقات مع الشركاء من مختلف دول العالم.

ومن جهته، قال جانيس كينبرجر، المدير الإداري لشركة German Tech Machinery، إنهم ركزوا خلال المعرض على تقديم حلول متكاملة لقطاع الأخشاب، وليس فقط بيع الماكينات، من خلال توفير الأدوات والمعدات المناسبة لاحتياجات كل عميل في مختلف مراحل التصنيع من القص والتشكيل إلى الحفر والتجميع.

فعاليات وحوارات

تضمّن الحدث عدداً من الجلسات الحوارية وورش العمل التقنية والعروض التقديمية، والتي ناقشت أحدث التوجهات في تقنيات الأخشاب، وساهمت في تعزيز تبادل المعرفة والخبرات.

واختتمت فعاليات المعرض بتوزيع جوائز تكريمية تقديراً للجهود والابتكارات في القطاع. حيث فازت شركة كاستامونو بالمركز الأول في جائزة المنتجات الخشبية المبتكرة، تلتها شركة يونيلام وود إندستريز بالمركز الثاني.

وفي فئة تكنولوجيا الأعمال الخشبية المبتكرة، نالت شركة إيتالكو العالمية المركز الأول، فيما حلّت شركة IMAC Gulf في المركز الثاني، نظراً لتطويرها آلات تعزز من دقة العمليات والإنتاجية والابتكار.

أما جائزة قائد أعمال العام، فذهبت إلى شركة سالكو وودز، تكريماً لإسهاماتها القيادية في تطوير الصناعة.

وفي فئة أفضل تصميم جناح، حصلت شركة نوهولز – الخليج لتصنيع الأخشاب على المركز الأول، تلتها مجموعة سيجيزا. كما حصلت شركة ديزرت بورد على جائزة المسؤولية المجتمعية، نظير التزامها بالممارسات المستدامة في إدارة الأعمال.