«الأندلس» توقع شراكة مع «إل إتش كونسبت» في مشروع «بوتيغا نوفي»

أعلنت مجموعة الأندلس للتطوير العقاري عن توقيع شراكة استراتيجية مع المهندسة المعمارية لانا حلبي، مؤسسة استوديو التصميم «LH Concept»، وذلك لإعادة تعريف أسلوب المعيشة المرتكز على احتياجات العميل في مشروع «بوتيغا نوفي ريزيدنسز» المرتقب.

وتهدف هذه الشراكة مع «LH Concept» – الاستوديو المتخصص في تصميم وتخصيص الديكورات الداخلية والأثاث – إلى تعزيز تركيز المشروع على راحة العميل والتصميم العملي، بما يواكب التطلعات الحديثة للمنازل الراقية.

وقال صالح طبّاخ، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة الأندلس للتطوير العقاري: «يسعدنا التعاون مع المهندسة لانا حلبي، بصفتها المستشارة الرسمية للتصميم الداخلي وأسلوب الحياة في مشاريع الأندلس المقبلة، بدءاً من مشروع «بوتيغا نوفي ريزيدنسز». تؤكد هذه الشراكة التزامنا بتقديم تجارب سكنية فاخرة تتمحور حول متطلبات وراحة عملائنا».

وأضاف طباخ: «ندرك تماماً التحول في تطلعات أصحاب المنازل اليوم، لذلك نعتمد نهجاً تصميمياً يدمج عناصر الأثاث والوظائف الحياتية منذ المراحل الأولى للتخطيط المعماري. هذا التوجه يتيح تحقيق استخدام أمثل للمساحات، ويوفر حركة سلسة وتجربة معيشية استثنائية».

وتابع صالح طباخ: «نؤمن في مجموعة الأندلس بأن المنزل هو توازن متناغم بين الجمال والعملية. ومن خلال تعاوننا مع المهندسة حلبي، نسعى إلى ابتكار مساحات تتناغم مع أسلوب حياة عملائنا وتلبي احتياجاتهم بدقة، من خلال دمج توزيع الأثاث وتفاصيل الإضاءة والطاقة منذ مرحلة التصميم الأولى».

من جانبها، أوضحت المهندسة لانا حلبي، مؤسسة «LH Concept»، أن التصميم الداخلي يتجاوز الجوانب الجمالية، قائلة: «تصميم المنزل لا يقتصر على اختيار الألوان والأثاث، بل يتعلق بفهم رحلة العميل وخلق مساحات تعكس شخصيته وقصته».

وأضافت حلبي: «من خلال مشروع «بوتيغا نوفي»، نتيح للسكان فرصة نادرة للمشاركة في تصميم مساحات معيشتهم منذ المراحل المبكرة للبناء، مما يمنح كل منزل طابعاً فريداً يعكس ذوق واحتياجات ساكنه».

وسيكون «بوتيغا نوفي» أول مشروع ضمن هذه الشراكة يقدّم خيارات داخلية قابلة للتخصيص أثناء مرحلة الإنشاء، حيث سيُتاح للمشترين اختيار باقات أثاث حصرية مستوحاة من أشهر المدن الإيطالية.

وأوضحت حلبي أن هذه الباقات، المستلهمة من الأناقة الخالدة لمدن مثل روما وفلورنسا والبندقية، تهدف إلى منح العملاء تجربة تصميم غنية بالذوق والتميز، قائلة: «كل باقة تروي قصة، وتُضفي لمسة من التميز والانتماء على كل منزل، مما يرسّخ معايير جديدة في قطاع التطوير العقاري من حيث الاهتمام بتجربة العميل والتصميم المتكامل».