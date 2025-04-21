مشروع إماراتي ياباني ينتج 500 ألف طن من أنابيب الصلب

أعلنت شركة الغربية للأنابيب في أبوظبي والمتخصصة في إنتاج أنابيب الصلب الملحومة عالية الجودة وكبيرة القطر، عن تحقيق إنجاز صناعي كبير بإجمالي إنتاج تجاوز 500,000 طن من أنابيب الصلب منذ بدء عملياتها عام 2019 في منشأتها التي تعمل من مقرها في منطقة خليفة الصناعية بأبوظبي (كيزاد).

ويعكس الإنجاز اعتماد شركة الغربية على التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وهذا ما يؤكد التزامها بالمساهمة الفعالة في دعم وتطوير القطاع الصناعي في الدولة. كما ويتماشى هذا النجاح مع أهداف استراتيجية "مشروع 300 مليار" التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تهدف إلى دعم تبني التكنولوجيا المتطورة، توطين الإنتاج، وتعزيز الشراكات الدولية.

معدات متطورة

ومنذ بدء عملياتها التجارية في عام 2019، استمرت شركة الغربية للأنابيب بتعزيز قدراتها الإنتاجية عبر الاستثمار في معدات متطورة تعتمد على أحدث التقنيات. وتتبنى الشركة نظام تصنيع ذكيًا يتيح مراقبة وتنفيذ وتتبع كافة العمليات الإنتاجية في الوقت الفعلي، ما يضمن تحكمًا شاملاً بالجودة ويوفر قابلية تتبع كاملة لكل خطوة من مراحل التصنيع. تُسهم هذه العمليات المؤتمتة في ضمان تصنيع كل أنبوب وفقًا لأعلى معايير الجودة، مما يمكّن الشركة من تلبية متطلبات الثورة الصناعية الرابعة بكفاءة.

تنويع الاقتصاد

وقال نوريتسوغو ميفوني، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الغربية للأنابيب : "لقد حققت الإمارات تقدمًا ملحوظًا في تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات استراتيجية مثل الصناعة. ونحن في شركة الغربية نستمدإلهامنا من رؤية الدولة الهادفة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المتطورة في مختلف القطاعات.

وأضاف ميفوني: "نحن فخورون للغاية بتحقيق هذا الإنجاز المتمثل في إنتاج 500,000 طن، والذي يُعد نتيجة لاستثماراتنا المتواصلة في التقنيات المتقدمة، وجهود فريقنا المتفاني.حيث يعكس هذا الإنجاز التزامنا الكامل بقيمنا الأساسية: السلامة، الجودة، الابتكار، والاستدامة، ويؤكد إصرارنا على دعم تطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات."

ومع مواصلة شركة الغربية للأنابيب تعزيز قدراتها التقنية والإنتاجية، تتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة، بما يعزز دورها في دعم مسيرة التصنيع في دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها كشركة رائدة ومتفوقة تقنيًا في تصنيع أنابيب الصلب الملحومة كبيرة القطر على مستوى منطقة الشرق الأوسط.