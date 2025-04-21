مطارات دبي تحصد جائزة التميّز التشغيلي من «إيربورت لابس»

حصدت مطارات دبي جائزة التميّز التشغيلي من «إيربورت لابس»، تقديراً لجهودها المبذولة في الابتكار خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي أثمرت عن تحقيق نقلة نوعية في العمليات التشغيلية في مطار دبي الدولي، المطار الدولي الأكثر إشغالاً على مستوى العالم، ومطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي، الذي يجسد رؤية دبي لمستقبل قطاع الطيران.

جاء ذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر Passenger Terminal Expo 2025، حيث تحتفي هذه الجائزة بالمكانة الريادية لمطارات دبي، على صعيد الأداء التشغيلي والابتكار الرقمي واستخدام أحدث التقنيات في مختلف عمليات مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي، بما يرسي معايير عالمية جديدة للتميّز في قطاع المطارات.

ونجحت مطارات دبي في إعادة تعريف مفهوم الكفاءة والمرونة والخدمات المتمحورة حول المسافرين في قطاع الطيران الحديث، من خلال تبنّي وتوسيع نطاق أنظمة سحابية، تعمل في الوقت الفعلي، والتي جرى تطويرها، بهدف تلبية المتطلبات التشغيلية الفريدة لمطارات دبي.

وتعكس الجائزة، التي جرى تقديمها بالتزامن مع احتفال «إيربورت لابس»، بالذكرى السنوية العاشرة على تأسيسها، الالتزام الراسخ بمواصلة التطوير والعمليات التي تركز على المتطلبات المستقبلية للمطارات.

تميز تشغيلي

وتواصل مطارات دبي حصد التكريمات والجوائز، بفضل التزامها المستمر بالكفاءة التشغيلية، مدفوعةً باعتمادها الاستراتيجي على أفضل الممارسات وأحدث التقنيات المتطورة، إذ نجحت مطارات دبي في وضع معايير عالمية جديدة في مجال التميّز التشغيلي، بالاعتماد على الابتكار والاستجابة في الوقت الفعلي، ما يُسهم في توفير خدمات عالمية المستوى، في واحدة من أكثر بيئات المطارات تعقيداً وازدحاماً في العالم.

وتتميز مطارات دبي ببنيتها التحتية التي تواكب متطلبات المستقبل، وأنظمتها الذكية التي تضمن تنسيقاً سلساً ومرونة عالية، حتى في ظل التدفقات الضخمة للمسافرين. وتوفر هذه الابتكارات للمسافرين تجارب سفر أكثر سرعة وسلاسة وأماناً، حتى في فترات الذروة. كما تواصل مطارات دبي الاستثمار في المنصات الرقمية، وتوسيع نطاق عملياتها، بما يسهم في إرساء معايير جديدة لجوانب المرونة والقدرة على التكيف وتلبية متطلبات المسافرين.

وتأتي هذه الجائزة احتفاءً بالتطور التكنولوجي، وانعكاساً لالتزام مطارات دبي الراسخ بالتحسين المستمر والنمو المستدام، فضلاً عن تعزيز دورها كمركز للربط العالمي والتقدم الاقتصادي.

ترتكز مسيرة التميّز على شراكة استمرت 10 سنوات، بُنيت على أسس الثقة والرؤية المشتركة والسعي لمعالجة التحديات التشغيلية المعقدة من خلال الابتكار.

وأسهمت مطارات دبي، من خلال شراكتها المبكرة مع ايربورت لابس، بدور محوري في رسم ملامح بعض أكثر الحلول الرقمية تأثيراً في قطاع الطيران، والتي جرى تصميم العديد منها واختبارها وتطبيقها بنجاح ضمن بيئات ديناميكية في مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي.

ومن بين أبرز الإنجازات اعتماد تطبيق مجتمع المطار، وإطلاق نظام فيجن اير في عام 2016 لعرض بيانات الرحلات. وتسهم هذه الحلول في تغيير كيفية مشاركة المعلومات في الوقت الفعلي على مستوى المطار، مما يسهل التعاون بين مختلف الجهات المعنية في المطار ويرتقي بتجربة المسافرين.

معايير جديدة

وأرست مطارات دبي معايير جديدة للوعي بالظروف المحيطة والتواصل الفعال والاستجابة السريعة على نطاق واسع، من خلال نقل الأنظمة الضرورية لأداء المهام إلى تكنولوجيا الحوسبة السحابية، في خطوة جريئة لقطاع الطيران في حينها.

واستناداً إلى هذا الزخم، تتعاون ايربورت لابس ومطارات دبي لتطوير مجموعة من الحلول المخصصة والمصممة لتلبية التعقيدات المتعلقة بإدارة الحركة الجوية الكثيفة، من بينها:

نظام قاعدة بيانات العمليات التشغيلية للمطارات (AODB) سكاي كور - نظام مركزي لإدارة البياناتخدمة Real-Time DXB- نظام يوفر رؤية لحظية للوضع التشغيليبوكيت فلايتس- للوصول إلى معلومات الرحلات الجوية في الوقت الفعلي عبر الهواتف الذكيةنظام أليجرا لإدارة الموارد (RMS)- نظام متطور لتخطيط وتوزيع الموارد تواصل هذه الابتكارات تعزيز إمكانيات مطارات دبي لتقديم خدمات بمستويات استثنائية، حتى في أوقات الذروة.