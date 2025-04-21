دبي تشهد إطلاق فرع رقمي متكامل لـ«الشارقة الإسلامي»

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي تدشين فرعه الجديد في دبي فستيفال سيتي مول كفرع رقمي متكامل يجمع بين الحلول الذكية والخدمات التفاعلية ضمن بيئة مصرفية متكاملة.

وأكد نبيل أبو علوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بمصرف الشارقة الإسلامي، أن افتتاح الفرع الجديد يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المصرف لتعزيز التحول الرقمي، مع الحفاظ على جودة التفاعل المباشر الذي يرسّخ ثقة المتعاملين ورضاهم، مشيراً إلى أن الفرع يوفّر تجربة متكاملة تمزج بين أحدث الخدمات الرقمية الذاتية التي ترتكز على السرعة والأمان، ووجود كادر مؤهل لتقديم الدعم الفوري، والإجابة عن استفسارات المتعاملين.

ويتيح الفرع بخدماته الرقمية المميزة للمتعاملين إنجاز مجموعة واسعة من المعاملات بشكل ذاتي وفوري عبر أجهزة ذكية حديثة، دون الحاجة للانتظار أو الرجوع إلى موظفي الفرع، وذلك ضمن بيئة رقمية متكاملة داخل أحد أبرز المراكز التجارية في دبي.

وتشمل هذه الخدمات فتح الحسابات، طباعة دفاتر الشيكات والبطاقات المصرفية، إصدار كشوف الحساب والشهادات، تقديم طلبات التمويل والبطاقات المغطاة، وتحديث البيانات، ما يعكس التزام المصرف بتوفير تجربة مصرفية مرنة وعصرية تلبي احتياجات المتعاملين بكفاءة عالية.