«إي إم إكس» تطلق منظومة متكاملة لإصدار البطاقات

أعلنت شركة «إي إم إكس - EMX»، الذراع اللوجستية لشركة «سفن إكس - 7» إطلاق خدمة وطنية متكاملة لإصدار البطاقات من الطباعة إلى التسليم، التي تقوم على دمج توريد البطاقات والتخصيص الآمن محلياً والتغليف والتسليم إلى باب المتعامل، بما يوفر للمصارف وشركات التكنولوجيا المالية والجهات الحكومية حلاً سريعاً وموثوقاً بإدارة محلية متوافقة مع أولويات دولة الإمارات.

ويتولى مركز الوثائق الإلكترونية «EDC»، الشركة الشقيقة لـ«إي إم إكس» والتابعة لـ«سفن إكس»، إدارة العمليات التشغيلية الداخلية، بالاعتماد على خبراته في التخصيص الآمن وإدارة البيانات، الأمر الذي يتيح توحيد جميع المراحل ضمن سلسلة واحدة وآمنة تحت إشراف «إي إم إكس»، واستبدال نموذج المورّدين المتعددين بخدمة مبسطة تقلص التأخيرات.

وقال ليث طهبوب، المدير العام لشركة «إي إم إكس»، إن هذه خدمة وطنية متكاملة وقابلة للتوسع وشفافة، تم تصميمها في الإمارات لأجل المنطقة.