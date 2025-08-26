تفاهم بين «شراع» و«ستارت أب ميدل إيست» لتعزيز التعاون في ريادة الأعمال

وقع مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، مذكرة تفاهم مع «ستارت أب ميدل إيست» بهدف تعزيز التعاون بين منظومتي الشركات الناشئة في الإمارات والهند وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق وربط رواد الأعمال بالمنصات العالمية، وتعزيز الابتكار المشترك.

وقع المذكرة سارة بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وسيبي سودهاكاران الرئيس التنفيذي لـ«ستارت أب ميدل إيست»، بحضور أنوب أمبيكا الرئيس التنفيذي لـ«كيرلا ستارت أب ميشن»، وعدد من المسؤولين وممثلي الشركات الناشئة في الهند.

وتحدد المذكرة خريطة طريق استراتيجية للتعاون تربط رواد الأعمال في الهند بمنظومة الابتكار في الشارقة، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو والتوسع.

وتتضمن الشراكة إنشاء «مركز الهند للشركات الناشئة - فرع الشارقة» وهو منصة مخصصة تهدف إلى ربط رواد الأعمال في الهند ببيئة الأعمال في الشارقة وتعزيز حضورهم في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويواصل «شراع» توسيع شبكة تعاونه مع الجهات والبرامج الحكومية في الهند بما يعزز برامجه الاستراتيجية مثل «مرسى شراع للاستثمار» واستوديو الشارقة للشركات الناشئة (S3) و«تحدي بوابة الشارقة» وتمثل هذه الشراكات امتداداً لدور «شراع» كونه محركاً أساسياً لريادة الأعمال، وتفتح أمام شركاته الناشئة آفاقاً أوسع للوصول إلى أسواق جديدة وترسيخ حضورها عالمياً.

ويمتد التعاون إلى المشاركة في فعاليات كبرى ضمن منظومة الشركات الناشئة في الهند، منها: «هادل جلوبال»، و«ستارت أب ماهاكومب»، و«سكيل أب إن ذا إميريتس»، و«ملتقى الشركات الناشئة الهندية 2025».

وقالت سارة بالحيف النعيمي: يشكل التعاون ركيزة أساسية في رسالة «شراع» لبناء منظومة شركات ناشئة مترابطة عالمياً، وتفتح المذكرة مع «ستارت أب ميدل إيست» قنوات جديدة لتعاون رواد الأعمال بالهند مع منظومة الابتكار في الشارقة بما يتيح لشركاتنا الناشئة فرصاً واعدة للتوسع في واحدة من أكثر الأسواق العالمية حيوية، ومعاً نؤسس لمنظومة ابتكار نابضة بالحياة تفتح آفاقاً واسعة للنمو والتأثير والازدهار.

وقال سيبي سودهاكاران: نثمّن رؤية «شراع» ودعمه في تحويل هذه المبادرة إلى واقع، ليصبح المركز منصة تربط المبتكرين في الهند ببيئة ريادة الأعمال المزدهرة في الشارقة.