تعاون مع المنتدى الزراعي العالمي لرفع الكفاءة الإنتاجية العربية

وقعت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي مذكرتي تفاهم الأولى مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وهي منظمة أنشأتها جامعة الدول العربية بهدف تطوير وتنمية الزراعة في الدول العربية ورفع الكفاءة الإنتاجية الزراعية النباتية والحيوانية والاستغلال الأمثل للموارد السمكية والثانية مع المنتدى الزراعي العالمي وهو منظمة دولية ملتزمة بالزراعة المستدامة والتنمية الريفية ويهدف إلى تمكين المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة عبر شراكات تتجاوز الحدود والقطاعات.

تمت مراسم التوقيع يوم 17 أبريل 2025 في مقر الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في دبي، وقع المذكرة عن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس الإدارة، وعن المنظمة العربية للتنمية الزراعية معالي البروفسور إبراهيم آدم الدخيري، المدير العام للمنظمة.

تهدف المذكرة إلى وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في المجالات التي تتقاطع مع أهدافهما وأنشطتهما. كما يسعى الطرفان من خلال هذه المذكرة إلى التعاون في عدة مجالات تشمل إقامة مشاريع زراعية مشتركة، تحسين تبادل المنتجات الزراعية بين الدول العربية، إعداد وتقييم دراسات جدوى للمشاريع الزراعية، بالإضافة إلى تمويل صغار المزارعين في الدول العربية.

وبهذه المناسبة شدد الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس ادارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي على أهمية مذكرة التفاهم قائلاً: "يسرنا توقيع هذه المذكرة مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، فهي تمثل خطوة هامة تعكس التزامنا القوي بتعزيز التعاون العربي في المجال الزراعي بهدف تحقيق الأمن الغذائي المستدام. كما تأتي هذه المذكرة لتُمكِّن الطرفين من توحيد الجهود وتبادل الخبرات في مجالات تهدف إلى تحسين الإنتاجية الزراعية ورفع الكفاءة والاستدامة وتمويل صغار المزارعين في جمهورية السودان الشقيقة. وأضاف سعادته نحن ملتزمون بالعمل جنبًا إلى جنب لتحقيق أهدافنا المشتركة مرسخين بذلك التنمية الزراعية المستدامة في السودان وبقية الدول العربية.

من جانبه أعرب البروفسور إبراهيم آدم الدخيري قائلاً: "تُعد هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي الزراعي، وستنعكس إيجابيًا على المزارعين والقطاع الزراعي في جمهورية السودان، حيث نرى إمكانيات غير محدودة في القطاع الزراعي. لذا، فإن التعاون مع الهيئة يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في المشاريع الزراعية المهمة مثل تحسين تقنيات الري، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير القدرات البشرية في هذا القطاع.

وقع المذكرة الثانية عن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس الإدارة، فيما وقعها عن المنتدى الزراعي العالمي السيدة رامونا أنجيليسكو نقفي، المدير التنفيذي للمنتدى.

وبموجب هذه المذكرة، تم الاتفاق على التعاون في العديد من المجالات أبرزها، الاستثمارات الزراعية المبتكرة، دعم وتمكين المزارعين، وتعزيز التعاون العالمي في مجال الزراعة. كما تم الاتفاق على تسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التطورات الرائدة والممارسات الزراعية المستدامة، وتبادل المعرفة وبناء القدرات من خلال تنظيم ورش العمل والمؤتمرات والمعارض التجارية المشتركة. إضافة إلى دعم تشجيع وتبني الممارسات الزراعية المستدامة والحلول القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية.