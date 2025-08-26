18 % حصة النساء بين رواد الأعمال في الدولة

كشفت بيانات حديثة صادرة عن شركة سوفـرين، المزود لخدمات الشركات في الإمارات، أن النساء يشكلن اليوم 18% من إجمالي رواد الأعمال في الدولة، في مؤشر واضح إلى التأثير المتنامي للأعمال التي تقودها النساء في الاقتصاد الوطني. ويعكس هذا التوجه التزام دولة الإمارات بترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بالتزامن مع الاحتفال المرتقب بيوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس.

وأضافت سوفـرين إن قطاع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة يشهد نمواً لافتاً، مدعوماً بتوسع حاضنات الأعمال والمسرّعات والشبكات الموجهة لدعم المرأة في مختلف إمارات الدولة. هذا النظام المتكامل يتيح لرائدات الأعمال فرصاً جديدة لإطلاق مشاريعهن وتوسيع نطاقها.

وقالت زانا جابلان موسى، مديرة العمليات في شركة سوفـرين: رائدات الأعمال يتصدرن مشهد الابتكار في دولة الإمارات. ومن التطبيقات المالية المعززة بالذكاء الاصطناعي إلى مشاريع الصحة والعافية واللياقة البدنية، تستفيد النساء من البيئة الداعمة للأعمال في الدولة لإطلاق شركات مبتكرة وقادرة على مواكبة المستقبل.

وتواصل حكومة الإمارات تعزيز ريادة الأعمال النسائية عبر مبادرات رائدة مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع، الذي يقدّم قروضاً منخفضة الفائدة وخدمات الإرشاد والتوجيه في إعداد خطط الأعمال، إلى جانب السياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2023–2031.