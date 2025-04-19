7 مليارات دولار سوق أغذية الحيوانات الأليفة في المنطقة بنمو سنوي 4.5%

استناداً إلى الطلب المتزايد على أغذية ومنتجات العناية بالحيوانات الأليفة في الإمارات والشرق الأوسط، سيشهد معرض «عالم الحيوانات الأليفة العربي» هذا العام إطلاق منتج «زعبيل بتس» - وهو الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم أغذية الحيوانات الأليفة الجاهزة – ما يعزز من نمو سوق الحيوانات الأليفة في المنطقة.

ويُعقد معرض عالم الحيوانات الأليفة العربي في ظل مؤشرات نمو قوية، إذ تتوقع مؤسسة IMARC البحثية أن يصل حجم سوق أغذية الحيوانات الأليفة في المنطقة إلى 7.3 مليارات دولار بحلول عام 2033، مقارنة بـ4.6 مليارات دولار في عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.85 %.

وتقام النسخة الثالثة من معرض الشرق الأوسط الشامل في مجال الصناعات الخاصة بالحيوانات الأليفة «عالم الحيوانات الأليفة العربي 2025» خلال يومي 19 و20 أبريل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 160 عارضاً من 25 دولة، يعرضون 300 علامة تجارية.

وسيتم إطلاق «زعبيل بتس» من قبل «زعبيل فيد» المتخصصة في صناعة الأعلاف، بقدرة تصنيع تبلغ 300 طن متري من الأعلاف الحيوانية، وذلك كذراع جديدة منفصلة عن عملياتها الناجحة في مجال الخيول، والتي أسسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 1985.

وقال علي عبدالرحمن العلي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة «زعبيل فيد»: «شهدت منطقة الشرق الأوسط على مر السنوات نمواً ملحوظاً في صناعة الحيوانات الأليفة، وهو انعكاس لتغير أنماط الحياة، وزيادة الوعي برفاهية الحيوانات، والعلاقة العاطفية العميقة بين الناس وحيواناتهم الأليفة. ويعد معرض عالم الحيوانات الأليفة العربي منصة محورية للابتكار والتعاون».

وأوضحت شركة الفجر للمعلومات والخدمات، الجهة المنظمة للمعرض، أن المعرض خلال السنوات الثلاث الماضية منذ انطلاقه، لعب دوراً محورياً في فتح السوق أمام أغذية الحيوانات الأليفة والإكسسوارات والخدمات المختلفة مثل العناية البيطرية والتجميل.

وقال نضال محمد، المدير العام لشركة الفجر للمعلومات والخدمات: «يعزز إطلاق زعبيل بتس حقيقة أن قطاع الحيوانات الأليفة في المنطقة يشهد نمواً متسارعاً. ويُعد تبني الحيوانات الأليفة وتزايد معاملتها كأفراد من العائلة أحد أبرز المحركات لهذا النمو، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تلعب دول مجلس التعاون دوراً محورياً، كما أن الوعي المتزايد بصحة الحيوانات الأليفة أدى إلى ارتفاع الطلب على الأغذية المتميزة والمتخصصة».