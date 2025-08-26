«كوجنايت» تعزز حضورها العالمي بتأسيس كيان لها في أبوظبي

أعلنت أمس شركة «كوجنايت» العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي الصناعي عن عزمها تأسيس كيان جديد في أبوظبي.

يهدف هذا التوسع الاستراتيجي إلى تلبية الطلب المتزايد على الرقمنة الصناعية لدى كبرى شركات الطاقة والتصنيع في المنطقة، وتسريع وتيرة اعتماد الذكاء الاصطناعي الصناعي على نطاق واسع، وعن طريق إنشاء مركز محلي يضم متخصصين ويقدم حلولاً تكنولوجية وخدمات دعم متميزة، فإن كوجنايت تسعى إلى تعزيز التزامها تجاه قاعدة عملائها المتنامية في المنطقة، في وقت تعمل فيه حكومة الإمارات العربية المتحدة على ترسيخ مكانتها والارتقاء إلى مصاف القادة العالميين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وسيعمل الكيان الجديد كمركز رئيس لحلول الذكاء الاصطناعي الصناعي التي تقدمها الشركة، إذ تساعد هذه الحلول بالفعل العديد من الشركات في المنطقة على تعزيز قدراتها الرقمية وتدعيم كفاءتها التشغيلية.

وقال بيرنارد لوني، عضو مجلس إدارة شركة إكس أرجي الاستثمارية الدولية المتخصصة في مجال الطاقة والواقع مقرها الرئيس في أبوظبي: «تمثل حلول الذكاء الاصطناعي التي تقدمها كوجنايت نقطة تحول في الصناعة».

وصرح جيريش ريشي، المدير التنفيذي لشركة كوجنايت، قائلاً: تقود الإمارات العالم، طموحاً وتطبيقاً، في مجال الذكاء الاصطناعي الصناعي». وتسعى شركة كوجنايت عبر تأسيس كيان تابع لها في الإمارات إلى ترسيخ قنوات الوصول والاستجابة لمتطلبات عملائنا الصناعيين، بما يتيح لنا التعاون مع كوادرنا على أرض الواقع بغية دفع عجلة الابتكار.