«أبو النجا» تطلق أعمالها في دبي وتكشف النقاب عن 3 مشاريع سكنية كبرى

أعلنت شركة أبو النجا للتطوير العقاري، عن انطلاق أعمالها رسمياً في إمارة دبي، من خلال ثلاثة مشاريع سكنية كبرى في مناطق «دبي لاند»، و«بوكدرة (نيو هورايزون)»، و«الفرجان».

وأكد محمد أبو النجا، الرئيس التنفيذي للشركة، أن اختيار دبي كنقطة انطلاق لم يأتِ من فراغ، بل جاء مدفوعاً بمعطيات واقعية ومؤشرات تؤكد أن دبي باتت مركزاً عالمياً للاستثمار العقاري، بفضل التشريعات المحفزة، والطلب المستقر، والشفافية العالية في الإجراءات، بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال أبو النجا: «السوق العقاري في دبي يتمتع بنمو متسارع، مدعوماً بثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وتنوّع شرائح الطلب، سواء من السكان أو من المقيمين والمستثمرين الأجانب، وهذا ما يجعل دبي وجهة مثالية لمطورين يسعون إلى تقديم منتج عقاري عالي الجودة بسعر منافس».

وأكد مواصلة شركته استكشاف الفرص في دبي، وتقديم حلول عقارية تواكب تطلعات جيل جديد من المشترين والمستثمرين الباحثين عن القيمة، والموقع، والاستدامة، متوقعاً استمرار الزخم القوي في السوق العقارية، وذلك بفضل الطلب المتنامي من شرائح متعددة، إضافة العديد من العوامل المتمثلة في الاستقرار الأمني، وتطور البنية التحتية، وانتشار وسائل النقل الذكي، والمرافق الحديثة، التي جعلت دبي بيئة عقارية تنافس كبرى المدن العالمية.

وأكد أبو النجا، أن المبادرات الحكومية الحديثة لعبت دوراً كبيراً في دعم السوق، لاسيما منح الإقامة الذهبية وتأشيرات العمل طويلة الأمد التي أسهمت في تعزيز جاذبية دبي أمام الوافدين والمستثمرين الباحثين عن استقرار مهني وحياتي على المدى الطويل، ما انعكس إيجاباً على نشاط السوق العقارية في الإمارة.

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة أبو النجا للتطوير العقاري على أنه من خلال التكامل بين القطاعين العام والخاص، تواصل دبي تقديم نموذج عالمي يحتذى في تحقيق التميز الاقتصادي، ودعم رؤيتها لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.

وتسعى استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 لمضاعفة القيمة المضافة للقطاع العقاري في الناتج المحلي لدبي لتصل إلى 73 مليار درهم ورفع نسبة تملُّك المنازل السكنية إلى 33% من سكان الإمارة، وزيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%، ما يعزز قيمة السوق العقاري في الإمارة إلى تريليون درهم.