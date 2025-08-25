"الأحواض الجافة" تفوز بعقد لبناء أكبر منشأة عائمة لتسييل الغاز الطبيعي

أعلنت "الأحواض الجافة العالمية"؛ التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، عن فوزها بعقد من شركة "أميغو إل.إن.جي."، لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والبناء لأكبر منشأة عائمة لتسييل الغاز الطبيعي المسال في العالم.

يشمل هذا المشروع الرائد تحويل ناقلتين للغاز الطبيعي المسال إلى وحدات تخزين عائمة، إلى جانب بناء سفينتين عائمتين جديدتين لتسييل الغاز الطبيعي في حوض "الأحواض الجافة العالمية" في دبي. ومن المقرر أن تبدأ المنشأة المتكاملة المكوّنة من أربع سفن عملياتها في النصف الثاني من عام 2028، بطاقة إنتاجية تتجاوز 4.2 ملايين طن سنويًا، لتصبح أكبر منشأة عائمة من نوعها على مستوى العالم.

تُعد "أميغو إل.إن.جي" مشروعاً مشتركاً بين شركة "إبسيلون إل.إن.جي. المحدودة" في تكساس، وشركة "إل.إن.جي. أللاينس" الخااصة ومقرها سنغافورة.

وستتمركز المنشأة قبالة مدينة غوايماس في ولاية سونورا على الساحل الغربي للمكسيك، حيث ستُزوّد بالغاز من حوض "بريميان باسين" الأمريكي. وسيُسهم موقعها الاستراتيجي في تعزيز دور المكسيك في إمدادات الطاقة العالمية من خلال تمكين صادرات مباشرة للغاز الطبيعي المسال إلى آسيا وأمريكا اللاتينية. كما أن قربها من أسواق آسيا مقارنة بمحطات التسييل في خليج المكسيك الأمريكي سيسهم في خفض تكاليف النقل والانبعاثات، ويفتح ممرًا جديدًا للغاز الطبيعي المسال في وقت حاسم لتعزيز أمن الطاقة العالمي.

وبهذه المناسبة، قال القبطان الدكتور رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية: "يمثل هذا العقد محطة بارزة للأحواض الجافة العالمية ولدبي. وبفضل خبراتنا الواسعة في تحويل المنشآت البحرية المعقدة وبناء المشاريع العملاقة، فإننا نضع معايير عالمية جديدة لحلول الغاز الطبيعي المسال العائمة. كما أن هذا المشروع يعزز مكانة دبي كمركز رائد للهندسة البحرية المتقدمة التي تدعم التجارة العالمية والانتقال إلى الطاقة النظيفة."

وسيُنفّذ المشروع باستخدام استراتيجية الإنشاء المعيارية، (يتم تصميم المنشأة أو الهيكل والبناء كوحدات مستقلّة، ثم نقلها وتجميعها في النظام النهائي) التي تتيح تصنيعًا دقيقًا، ودمجًا سلسًا للأنظمة، وتجهيزات ما قبل التشغيل ضمن بيئة مراقبة، ما يُوفر أعلى مستويات الجودة، ويُسرّع جداول التسليم، ويحدّ من الأثر البيئي، مع ضمان أداء موثوق على المدى البعيد.

ومن جانبه، قال الدكتور موثو تشيزيان، الرئيس التنفيذي لشركة "إل.إن.جي أللاينس": "من خلال شراكتنا مع "الأحواض الجافة العالمية" في بناء أكبر منشأة عائمة لتسييل الغاز الطبيعي في العالم، نضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة، وقدرة إنتاجية استثنائية، وأداء موثوق طويل الأمد لهذه المنشأة الحيوية. كما أننا نستفيد من المزايا الرئيسية لهذه الحلول العائمة، بدءًا من تسريع جداول المشاريع، ومرورًا بالاختبارات الدقيقة والتجهيزات ما قبل التشغيل في بيئة مراقبة، وصولًا إلى تحقيق الفوائد البيئية الكبيرة التي يطمح إليها هذا النهج."

تجدر الإشارة إلى أن "الأحواض الجافة العالمية" أنجزت أكثر من 10 مشاريع كبرى لتطوير وتحويل وحدات الغاز الطبيعي المسال والوحدات العائمة لتخزين الغاز المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية.