48.6% حصة دول التعاون من صادرات غرفة تجارة دبي

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تصدرت قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضائها إلى الأسواق العالمية خلال النصف الأول من العام 2025، حيث استحوذت على 48.6% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، أي ما قيمته 83.6 مليار درهم، ما يؤكد المكانة الحيوية التي تتمتع بها الأسواق الخليجية ضمن قائمة وجهات وصادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة.

وجاءت أسواق منطقة الشرق الأوسط – باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي – في المرتبة الثانية في القائمة باستحواذها على 29% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة إجمالية بلغت 49.9 مليار درهم، بينما حلت أسواق القارة الأفريقية في المرتبة الثالثة، باستحواذها على 9.7% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، بقيمة إجمالية بلغت 16.7 مليار درهم.

آسيا والمحيط الهادئ

وفي المرتبة الرابعة جاءت منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحصة بلغت 8.5% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي، وبقيمة وصلت إلى نحو 14.6 مليار درهم.

وحلت أسواق القارة الأوروبية في المرتبة الخامسة، باستحواذها على 3% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة بلغت 5.2 مليارات درهم.

في الوقت نفسه، احتلت أسواق أمريكا الشمالية المرتبة السادسة، بحصة 0.7% من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات، وبقيمة بلغت حوالي 1.2 مليار درهم، في حين جاءت أسواق أمريكا اللاتينية في المرتبة السابعة، بنسبة 0.4% وبقيمة إجمالية وصلت إلى 680 مليون درهم.

يذكر أن القيمة الإجمالية لصادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي في النصف الأول من 2025 بلغت 171.9 مليار درهم، محققة نمواً سنوياً 18%.