دبي جنرال بروبرتيز تكشف عن ميوز مانشنز بمنطقة ميدان في دبي



أعلنت دبي جنرال بروبرتيز رسمياً عن إطلاق أحدث مشاريعها الرائدة؛ مشروع ميوز مانشنز في منطقة ميدان، على بُعد 10 دقائق فقط من وسط مدينة دبي، ومن المتوقع أن يصبح المشروع السكني الحصري أشهر عناوين الفخامة الفائقة وأبرز الخيارات المفضلة للنخبة في المدينة.

ويمتد المشروع على طول الممرات الخضراء لنادي ميدان للغولف، ويضم 10 فلل خاصة فاخرة بخمس غرف نوم، وقد صُمّمت كل منها بدقة وعناية لتوفر مستويات استثنائية من الخصوصية والفخامة والرقي. وفي حين تتجاوز قيمة المشروع 950 مليون درهم، فإنه يجسّد أسلوب الحياة الفاخر والتميّز المعماري بكل ما للكلمة من معنى. أما كل فيلا، فتتجاوز مساحتها 25,000 قدم مربعة، وتقع ضمن أراضٍ بين 15,000 و16,000 قدم مربعة.

تحمل الرؤية المعمارية لمشروع ميوز مانشنز توقيع شركة إيه آند دي استوديو الشهيرة، وتجمع بسلاسة ما بين الرقي العصري والأناقة الكلاسيكية. وفي المقابل، تتميز التصميمات الداخلية التي أبدعت في ابتكارها شركة أولسن وشركائه بمزيج متناغم من الخامات الطبيعية والألوان الترابية والتفاصيل الحرفية الخاصة.

المعيشة الفاخرة

وقال عبدالله العجاجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة درفن للعقارات - فوربس جلوبال بروبرتيز: «يقدّم مشروع ميوز مانشنز فرصة فريدة في قطاع العقارات فائقة الفخامة في دبي، حيث يجمع ما بين الموقع المتميّز والخصوصية العالية والتصميم المميز، بالإضافة إلى وسائل الراحة والمرافق عالمية المستوى، بما يرسي معياراً جديداً للمعيشة الفاخرة».

تتكامل المساحات الداخلية والخارجية في كل مسكن، حيث تزيل الأبواب الزجاجية المنزلقة من دون إطار الحواجز ما بين الديكورات في الداخل والطبيعة في الخارج وتكشف عن التراسات الخاصة والحدائق على السطح والبرك المائية لتتاح للسكان فرصة الاستمتاع بمناظر طبيعية خلابة وإطلالات آسرة على أفق دبي، بما في ذلك برج خليفة. يضمن الموقع الاستراتيجي لكل إقامة أعلى درجات الخصوصية والإطلالات البانورامية غير المنقطعة والكثير من الضوء الطبيعي».

موقع استراتيجي

يتخذ المشروع موقعاً استراتيجياً في منطقة ند الشبا 1، إحدى أكثر المناطق حيوية وتطوراً في دبي، ما يجعل منه فرصة فريدة للاستمتاع بحياة هادئة وخصوصية استثنائية على بُعد دقائق فقط من وسط المدينة النابض بالحياة. كما تواصل منطقة ميدان جذب أصحاب الثروات والمستثمرين بفضل مزيجها الفريد من الموقع المتميز، والمكانة الرفيعة، والقيمة طويلة الأمد.

وفي هذا السياق، أشار توماس وان، الشريك الإداري في ريفاين: «لا يعد ميوز مانشنز مجرد مشروع سكني، بل رؤية فريدة أبصرت النور بفضل تعاون استراتيجي واهتمام لا مثيل له بأدق التفاصيل. ومن جهتنا، نفتخر بالعمل مع دبي جنرال بروبرتيز وشركة درفن للعقارات - فوربس جلوبال بروبرتيز لإنجاز هذا المشروع البارز في ميدان، ونتطلع بشغف إلى اكتمال أول إنجاز خلال هذا الصيف».

يجري حالياً بناء مشروع ميوز مانشنز، ومن المقرر اكتماله في الربع الرابع من 2025. أما الوحدة السكنية الأولى، فسيتم الكشف عنها خلال الصيف القادم لتمنح المشترين فرصة اختبار ما ينتظرهم من الفخامة والرقي في هذه المساكن الاستثنائية.