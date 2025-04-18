«أراضي دبي» تطلق شراكات استراتيجية للارتقاء بخدمات القطاع



وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 11 اتفاقية ومذكرة تعاون مع مجموعة من الجهات المحلية والعالمية، على هامش مشاركتها في معرض الاستثمار العقاري IPS 2025، بهدف الارتقاء بخدمات القطاع العقاري، وتحقيق الشفافية، ودعم المرأة، من خلال الحلول الذكية والابتكارات التقنية، بما ينسجم مع رؤية دبي المستقبلية في أن تكون مركزاً عالمياً للاستثمار العقاري المستدام والمبتكر.

شفافية العمليات

وقّع ماجد المرّي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، 5 اتفاقيات تعاون مع كل من: شركة «بدبيت» لتنظيم المزادات العلنية للعقارات، وشركة «أكشونز» للمزادات، وشركة «شوري» لوساطة التأمين، وشركة «إيكاركوم سوليوشنز» لتقنية المعلومات، وجمعية ميامي للوسطاء العقاريين. وتأتي الاتفاقيات في إطار تعزيز التكامل التقني، وتطوير خدمات المزادات، وتقديم حلول تأمينية مبتكرة، بما يسهم في رفع كفاءة وشفافية العمليات العقارية في الإمارة.

ففي سياق تعزيز الشفافية والذكاء العقاري، وقّعت الدائرة اتفاقية تعاون مع «بدبيت لتنظيم المزادات العلنية للعقارات»، بشأن ربط المؤشر الإيجاري الرسمي المعتمد من الدائرة مع منصة BidBayt لتمكينها من عرض بيانات المؤشر المعتمدة، وذلك في خطوة نوعية تتيح للمستثمرين والمتعاملين اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة.

مواكبة أفضل الممارسات العالمية

كما منحت الدائرة تصريحاً لشركة «أكشونز» لتنظيم المزادات العقارية في إمارة دبي، حيث تهدف الاتفاقية إلى تنظيم وإدارة المزادات العقارية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويسهم في تنشيط السوق العقاري وتوفير بيئة استثمارية تنافسية.

وفي إطار دعم حلول التأمين ضمن منظومة الإيجارات، أبرمت الدائرة مذكرة تفاهم مع شركة «شوري لوساطة التأمين»، تنص على تقديم خدمة جديدة لدعم قطاع الإيجارات من خلال حلول تأمينية مبتكرة، تسهم في تعزيز الثقة وتوفير الحماية المالية للمستأجرين والمالكين على حد سواء.

ومن منطلق تعزيز الاستدامة والكفاءة التشغيلية، أبرمت الدائرة مذكرة تعاون مع شركة «إيكاركوم سوليوشنز»، وتهدف إلى تبادل الخبرات والموارد وتطوير وتطبيق حلول مبتكرة في مجالات تكنولوجيا العقارات، والامتثال التنظيمي، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحقيق شفافية أكبر في المعاملات العقارية وتحسين عملية التسجيل والإدارة العقارية.

الكفاءة والأمان

ولضمان الشفافية والكفاءة والأمان في سوق العقارات في دبي، وقعت الدائرة اتفاقية شراكة مع جمعية ميامي للوسطاء العقاريين، بشأن التعاون في مجال تقديم خدمات الاستشارات، والترويج لقنوات الاستثمار العقاري. وقد نصت الاتفاقية على تعزيز التفاهم المتبادل وتقوية الروابط بين قطاعي العقارات في ميامي ودبي، وتشجيع تبادل المعلومات السوقية، وأفضل الممارسات، والابتكار التكنولوجي، وتسهيل فرص الاستثمار العقاري والمعاملات عبر الحدود، ودعم بعضهما بعضاً في تنظيم الفعاليات الدولية والبعثات التجارية وبرامج التدريب المهني.

خدمات متكاملة

كما وقّعت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع التطوير العقاري في الدائرة، 6 اتفاقيات أخرى مع كل من: شركة «جلف فيجن» أمين التسجيل عقاري، وشركة «بن شبيب» أمين التسجيل العقاري، وشركة «اليلايس» أمين التسجيل العقاري، وشركة «بارنز الشرق الأوسط وأفريقيا القابضة المحدودة»، وشركة «إتش آر إي» للتطوير العقاري، ومعهد «إنوفيشن إكسبرتس» للتدريب العقاري. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعهيد خدمات عقارية، وتعزيز دور المرأة في القطاع العقاري، وتقديم خدمات عقارية متكاملة وعالية الجودة، بما يدعم تنمية القطاع العقاري في دبي ويرفع مستوى رضا العملاء.

ففي محور الدعم المجتمعي، وقّعت الدائرة ملحقاً تعديلياً لاتفاقية تعاون مع شركة «إنوفيشن إكسبرتس»، لدعم برنامج «هي الريادة» الذي أطلقته الدائرة مؤخراً، ويهدف هذا الملحق إلى تعزيز وجود المرأة في القطاع العقاري عبر مبادرات تدريبية وتأهيلية متخصصة تشمل تطوير المهارات العقارية وورش عمل في الوساطة والاستثمار العقاري، وذلك في سياق سعي الدائرة إلى دعم الكفاءات الوطنية وفتح آفاق جديدة لرواد الأعمال من السيدات.

كما وقّعت اتفاقيات تعاون مع كل من شركة «إتش آر إي» للتطوير العقاري، وذلك في إطار مبادرة «ميثاق المرأة». وتهدف هذه المبادرة إلى دعم المرأة في القطاع العقاري من خلال مجموعة من البرامج النوعية التي تسعى إلى تعزيز تمثيلها في المناصب القيادية داخل الشركات العقارية ومكاتب الوساطة، وتوفير فرص استثمارية مصممة خصيصاً لها، إضافة إلى تهيئة بيئات عمل مرنة ومحفزة للوسيطات العقاريات تراعي التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

رضا المتعاملين

وضمن توجه الدائرة نحو تعهيد الخدمات العقارية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وقّعت 3 اتفاقيات مع كل من «جلف فيجن» و«بن شبيب» و«اليلايس»، تهدف جميعها إلى تعهيد تقديم الخدمات العقارية للمتعاملين باستخدام الأنظمة المتاحة من الدائرة، وتقديم خدمات وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، وهو ما يعزز جودة الخدمات ويرتقي بتجربة المتعاملين.

كما أبرمت الدائرة اتفاقية تعاون مع شركة بارنز الشرق الأوسط وأفريقيا القابضة المحدودة، تهدف إلى تقديم خدمات عقارية متكاملة وعالية الجودة تسهم في دعم تنمية القطاع العقاري في دبي ورفع مستوى رضا العملاء من خلال توفير حلول ابتكارية، ما يعكس التزام الدائرة بتعزيز التكامل مع القطاع الخاص ورفع كفاءة الخدمات العقارية.

دعم الابتكار

وقال ماجد المرّي: «تجسد هذه الاتفاقيات رؤية دائرة الأراضي والأملاك في دبي نحو بناء منظومة عقارية متكاملة تستند إلى الابتكار، وتقوم على شراكات فعالة تعزز استدامة القطاع وتزيد من تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي. إن تعاوننا مع نخبة من الشركاء في مجالات التكنولوجيا، والاستدامة، والخدمات الذكية، يأتي ترجمة فعلية لتوجهات القيادة الرشيدة، ويدعم مستهدفاتنا الاستراتيجية في توفير بيئة عقارية مرنة، وشفافة، وآمنة للمستثمرين والمجتمع كله».

وقالت ماجدة علي راشد: «نؤكد حرصنا على الاستمرار في تطوير منظومة متقدمة تواكب متغيرات السوق وتضع دبي في طليعة المدن العالمية الجاذبة للاستثمار العقاري المستدام والمبني على المعرفة والابتكار. ونؤمن أن ما ننجزه اليوم هو حجر الأساس لما ستكون عليه دبي في المستقبل باعتبارها مدينة العقار الذكي المستدام، وعاصمة الفرص الواعدة للمستثمرين والمواهب من مختلف أنحاء العالم».