تقرير: 48 % من السياح يتأثرون بالإعلانات الموجهة

يستجيب السياح بشكل كبير للقنوات الرقمية، حيث أشار ما يقارب نصف المشاركين (48.3%) إلى تأثرهم بالحملات الإعلانية المستهدفة، بينما يلجأ 41.7% إلى محركات البحث، ويستجيب 21% لإعلانات تليغرام، ويعتمد نحو 20% على توصيات وسائل التواصل الاجتماعي. بحسب تقرير نشرته يانغو بعنوان «دليل قطاع السياحة لعام 2025»، الذي يتناول تحوّلاً كبيراً في سلوكيات سفر سكان الدول التي تعتبر أسواقاً ناشئة، حيث يختار المسافرون من هذه المناطق بشكل متزايد دولة الإمارات العربية المتحدة، التي برزت بسرعة كواحدة من أفضل وجهات العطلات في الشرق الأوسط.

شمل الاستبيان الذي قامت عليه منصة إعلانات يانغو (Yango Ads) نحو 768 مشاركاً، وسلطت ردودهم الضوء على أن ارتفاع الدخل المتاح للإنفاق وتزايد الاهتمام بالتجارب الثقافية والراقية يدفع المسافرين إلى البحث عن ما هو أكثر من مجرد رحلات اقتصادية.

على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة تفضيل سياح رابطة الدول المستقلة لزيارتها، حيث اختارها أكثر من 20% من المسافرين من هذه الأسواق كوجهة في عام 2024، ما عزز مكانتها أحد أفضل خيارات السفر في المنطقة. كما تكشف البيانات أن 60% من السياح القادمين من هذه المناطق يخططون لرحلاتهم قبل شهرين إلى ثلاثة أشهر، وأن الأغلبية (61.8%) تفضل العطلات متوسطة المدة التي تتراوح بين ثمانية وأربعة عشر يوماً، ما يمنح المسوّقين فرصة كبيرة للتفاعل معهم، ففي حين ارتبطت هذه العطلات سابقاً بالسفر الاقتصادي، ينفق ما يقرب من نصف المشاركين الآن ما يصل إلى 2,000 دولار أمريكي أثناء السفر، بينما يتجاوز 40% منهم هذا الحد بالإقامة في فنادق فاخرة والسعي وراء تجارب فريدة.

بالنسبة لهذه الفئة، تزداد أهمية الراحة، حيث يختار 67.5% الإقامة في فنادق من أربع إلى خمس نجوم، بينما يختار 28.7% فقط فنادق من الدرجة الأدنى. ومن جهة أخرى، يظل سفر العائلات مهيمناً على مشهد السياحة، حيث يمضي 51.9% من المسافرين إجازاتهم مع عائلاتهم، ويبلغ متوسط أعمار 36.2% من المسافرين بين 35 و44 عاماً، وهو ما يعكس الطلب القوي على العروض التي تشمل الترفيه المناسب للأطفال وميزات النقل الجماعي.

وفقاً لردود 58.6% من المشاركين في الاستبيان، عند اختيار وجهة سياحية، يُعطي السياح الأولوية للمناخ اللطيف، تليها تكاليف السفر المناسبة بنسبة 44%. كما تؤثر راحة الرحلات الجوية، والمعالم الثقافية الغنية، ولوائح التأشيرات المُيسّرة في قراراتهم، وتعتبر عوامل رئيسية في صنع القرار. وبفضل طقسها الدافئ، وبنيتها التحتية عالمية المستوى، وموقعها المركزي، وسياساتها المُرحّبة بالسياح، تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بموقع فريد لجذب الانتباه، خاصة إذا جاءت الرسالة الإعلانية في الوقت المناسب واستهدفت الجمهور المناسب.

وقال يفجيني بافلوف، المدير العام لشركة إعلانات يانغو (Yango Ads) في الشرق الأوسط وأفريقيا: «هناك فرصة هائلة للشركات في قطاع السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة لفتح آفاق جديدة للإيرادات. تمكّن هذه الرؤى المدعومة بالبيانات منظمي الرحلات وإدارات الفنادق والمنتجعات من إطلاق حملات أكثر ذكاءً برسائل واضحة وفي أفضل توقيت لجذب السياح».

ونظراً لأن الصيف هو موسم السفر المفضل (بنسبة 50.4%)، يليه الربيع والخريف (بنسبة 41.8%)، فإن التخطيط للحملات قبل شهرين إلى ثلاثة أشهر يعد أمراً بالغ الأهمية لزيادة فرص تسليط الضوء على العلامات التجارية وتحقيق أكبر تأثير.