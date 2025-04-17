دبي تحتضن قمة التكنولوجيا المالية والابتكار 2025

دبي – البيان

ينطلق الخميس المقبل مؤتمر قمة التكنولوجيا المالية والابتكار للعام 2025 برعاية موارد للتمويل تحت شعار «تمكين الابتكار في التمويل» بـ فندق بلازو فريساتشي دبي، وذلك بمشاركة واسعة لرؤساء القطاع المالي والتكنولوجي بالدولة، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمستثمرين وممثلي الدوائر والمؤسسات والجهات التنظيمية، حيث يستعرض المؤتمر عدة محاور، أهمها تسهيل التمويل وتقديم خدمات مصرفيه تتوافق مع المتطلبات التنظيمية في الدولة، لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومستقبل التكنولوجيا المالية، ودور الابتكار في تحسين تجربة العملاء.

وكشف راشد القبيسي الرئيس التنفيذي لموارد للتمويل، أن مؤتمر قمة التكنولوجيا المالية والابتكار، يُعد بمثابة منصة مثالية لتبادل الرأي والخبرات واستعراض احدث الابتكارات والرؤى حول مستقبل قطاع التمويل في العصر الرقمي، كما أنه سيستعرض المبادرات الجديدة التي تقودها موارد للتمويل، والتي تعكس التزامها الراسخ بتعزيز حلول مبتكرة في قطاع الخدمات المالية، بالإضافة إلى قطاع التمويل الإسلامي لخدمة عملائها.

وأضاف القبيسي أن هناك وعلى جدول أعمال المؤتمر العديد من الجلسات الحوارية، مع شخصيات بارزة وأصحاب القرار تطرح فيها موضوعات بالأهمية كتطور الخدمات المصرفية الرقمية، القوانين والتشريعات التي تهم الشركات الناشئة، ودور الذكاء الاصطناعي وأمن البيانات في المنصات المالية الحديثة، لافتاً إلى أن رعاية موارد للتمويل لهذا المؤتمر يأتي انسجاما مع رؤية دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية.