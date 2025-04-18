«طاقة» تستحوذ على «تي آي» بالمملكة المتحدة

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» عن استحواذها على كامل الحصص في شركة «ترانسميشن إنفيستمنت» «تي آي»، وهي منصة استثمار في قطاع الطاقة والمرافق مقرها المملكة المتحدة.

تعد «تي آي» واحدة من أكبر الشركات المشغلة لأصول النقل البحري للكهرباء وتربط محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح البحرية بشبكة الكهرباء في المملكة المتحدة.

ونتيجة لهذا الاستحواذ، تصبح شركة «تي آي» جزءاً من شركة «طاقة لشبكات النقل»، التي تم إطلاق علامتها التجارية الجديدة مؤخراً، والتابعة بدورها لمجموعة «طاقة»، والمسؤولة عن أعمال «طاقة» في مجال تطوير وتشغيل البنية التحتية وأصول نقل التيار الكهربائي عالي الجهد وكميات المياه الضخمة.

ويسهم الاستحواذ على شركة «تي آي» في دخول شركة «طاقة» لقطاع نقل الكهرباء في المملكة المتحدة، ويسمح لها بالتوسع في الأسواق الأوروبية والدولية، والاستفادة من مكانتها الرائدة.

ومنذ تأسيسها في عام 2009، برزت شركة «تي آي» باعتبارها واحدة من أكبر الشركات في قطاع النقل البحري للكهرباء في المملكة المتحدة، وتدير حالياً محفظة تضم 11 من أصول النقل البحري للكهرباء تصل قيمتها إلى 15 مليار درهم «3 مليارات جنيه إسترليني» تقريباً.

ومن خلال تحالفها بالشراكة مع كل من شركة «أمبر إنفراستراكشر»، و«إنترناشونال بابليك بارتنارشيبس» «INPP» سطرت شركة «تي آي» سجلاً حافلاً في مجال التقدم للمناقصات والفوز بها لتشغيل أصول النقل البحري للكهرباء في المملكة المتحدة، حيث فازت بنحو 40 % من المناقصات التي تقدمت لها.

وفي الأسبوع الماضي، اختارت هيئة «أوفجيم» (Ofgem)، وهي هيئة تنظيمية مستقلة تتولى تنظيم قطاع الطاقة في المملكة المتحدة، هذا التحالف باعتباره مقدم العرض المفضل لمشروع النقل البحري للكهرباء في منطقة «موراي ويست».

وتعد «تي آي» أيضاً واحداً من مطوري مشاريع الربط الكهربائي في المملكة المتحدة، بما في ذلك مشروع «فاب لينك»، ومشروع «لير آي سي»، الخاضعان لتنظيم هيئة «أوفجيم»، ويربطان المملكة المتحدة بفرنسا وأيرلندا الشمالية من خلال وصلات كهربائية جديدة تحت سطح البحر لنقل التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد بقدرة إجمالية تصل 2 جيجاواط تقريباً.