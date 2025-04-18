شراكة استراتيجية لدعم المرأة وتعزيز ريادتها في السوق العقاري الإماراتي

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقيّة تعاون استراتيجية مع «إتش آر إي» للتطوير العقاري خلال مشاركتها في فعاليات معرض العقارات الدولي في دبي، حيث تهدف الخطوة الطموحة إلى تعزيز حضور المرأة في القطاع العقاري وتوسيع مساهمتها كشريك رئيسي في مسيرة النمو الاقتصادي المستدام.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقيّة تماشياً مع مبادرة ميثاق المرأة التي أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال فعالية «هي الريادة» مطلع هذا العام، والتي تتضمن إطلاق حزمة من البرامج والمبادرات النوعيّة التي تهدف إلى زيادة تمثيل المرأة في المناصب العليا داخل الشركات العقاريّة ومكاتب الوساطة.

وتعكس هذه الاتفاقيّة الطموحة رؤية مشتركة بين الطرفين لدعم المرأة الإماراتيّة والمقيمة، وتعزيز حضورها في بيئة العمل العقاري بمختلف مجالاته، سواء كمستثمرة، أو كقياديّة، أو كوسيط عقاري فعّال.

وستعمل «إتش آر إي» على تنظيم حملات إعلاميّة ومجتمعيّة تسلّط من خلالها الضوء على قصص نجاح ملهمة للنساء. وأعربت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع التطوير العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن تقديرها للشراكة الاستراتيجية القيّمة مع شركة «إتش آر إي» للتطوير العقاري.

والتي تضع دعم المرأة وتعزيز دورها المحوري في القطاع العقاري في صميم أهدافها. وتنسجم هذه المبادرة الطموحة مع رؤية والتزام الدائرة الراسخ بتوفير مناخ داعم ومحفز للمرأة، وتشجيع مشاركتها الفاعلة كشريك رئيس في مسيرة نمو وازدهار القطاع العقاري والاقتصاد الوطني عموماً.