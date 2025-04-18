30 ألف زائر من 174 دولة لمعرض «آي بي إس»

اختتمت، أمس، فعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض آي بي إس (IPS 2025)، الذي نظمته دائرة الأراضي والأملاك في دبي على مدى ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، وشهد حضوراً كثيفاً من الزوار والمستثمرين وصنّاع القرار والمهنيين المهتمين بقطاع العقارات في الدولة وخارجها.

وقد حقق المعرض صدى واسعاً ونجاحاً نوعياً، حيث استقطب 30720 زائراً من 174 دولة، ما يعكس مكانته المرموقة كمنصة دولية تجمع تحت مظلتها أبرز اللاعبين في قطاع العقارات.

وشارك في المعرض أكثر من 300 عارض عقاري محلي وعالمي من دول أبرزها الولايات المتحدة، إندونيسيا، المكسيك، بولندا، اليونان، الصين، إسبانيا، جورجيا، البحرين، السعودية، وسلطنة عمان، ما يعزز سبل العمل المشترك والتعاون الدولي ويفتح آفاقاً جديدة أمام الحضور، كما شارك 261 متحدثاً وخبيراً في أكثر من 100 جلسة حوارية وورشة عمل.

وقال ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض IPS: «جاء تنظيم معرض IPS 2025 في إطار حرصنا على تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في الابتكار والاستثمار العقاري، وبما ينسجم مع جهود الدائرة في توفير بيئة تنظيمية متكاملة وآمنة تعزز الثقة وتدعم استدامة النمو.

لقد شكّل المعرض منصة فعّالة لاستعراض أحدث الحلول والخدمات العقارية، ومشاركة أفضل الممارسات العالمية في تسجيل وتوثيق المعاملات العقارية، وهو ما يسهم في ترسيخ الشفافية وسهولة ممارسة الأعمال».

من جهته، قال داوود الشيزاوي، رئيس معرض IPS: «نحن فخورون بما حققناه في هذه الدورة، ليس فقط على مستوى الأرقام والمشاركة، بل من حيث نوعية الحوارات، وعمق النقاشات، والفرص الحقيقية التي وُلدت خلال أيام المعرض. نهدف في IPS إلى تقديم منصة عالمية تجمع بين مطوري المشاريع والمستثمرين وصناع السياسات، ونسعى دوماً لتوسيع آفاق التعاون بين الأسواق النامية والمتقدمة.

نعمل على أن تكون كل دورة من المعرض خطوة جديدة نحو الربط الفعّال بين العارضين العالميين والمستثمرين الإقليميين، مع التركيز على الابتكار والاستدامة كعنصرين أساسيين لمستقبل القطاع العقاري».

وتخلل الحدث أيضاً مشاركة مسؤولين من دائرة الأراضي والأملاك في دبي كمتحدثين في المؤتمر الصيني الذي عُقد في اليوم الأخير من المعرض، بهدف تعريف المستثمرين الصينيين بالفرص الواعدة في سوق عقارات دبي.

وتسليط الضوء على المبادرات النوعية التي أطلقتها الدائرة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للإمارة. وشارك في المؤتمر كل من الدكتور محمود البرعي، مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري، الذي استعرض استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، ومبادرة «ريّس»، ومبادرة الترميز العقاري، إلى جانب مريم كرمستجي، مدير قسم تنظيم العقارات المشتركة، التي تحدثت عن لجان الملاك ودورها في تعزيز الحوكمة والشفافية، فيما استعرض يحيى بدوي، رئيس قسم ضمان التسجيل الإيجاري، مؤشر الإيجارات الذكي كأداة مبتكرة لدعم السوق وتنظيمه.