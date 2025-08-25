«الشارقة الإسلامي» يدعم المشاريع الريادية الشابة ضمن برنامج «رواد الأثير»

شارك مصرف الشارقة الإسلامي في دعم النسخة الأخيرة من برنامج «رواد الأثير»، الذي نظمته إذاعة الشارقة، من خلال تقديم خدمة فتح حسابات مصرفية متكاملة لثلاثة من المشاريع الفائزة.

وأكد سيف حمدان العلكيم رئيس شبكة الفروع وإدارة الثروات في مصرف الشارقة الإسلامي، أن رعاية برنامج «رواد الأثير» الذي يشكّل منصة مُلهمة لاكتشاف وتمكين المواهب الشابة ورواد الأعمال، تجسّد رؤية المصرف في بناء مجتمع اقتصادي مستدام قائم على ثقافة الابتكار وروح المبادرة، وبما يعكس التوجهات التنموية لإمارة الشارقة.

وأضاف: «نلتزم في المصرف بمرافقة أصحاب المشاريع الناشئة منذ خطواتهم الأولى، عبر تقديم خدمات مصرفية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، وتوفير بنية مالية آمنة تُسهّل انطلاقتهم وتعزز نموهم واستمراريتهم بثقة. ونسعى إلى أن نكون الشريك الاستراتيجي الأول لكل فكرة ريادية تتحول إلى مشروع يُثري الاقتصاد المحلي ويدعم بيئة ريادة الأعمال في الدولة».

وأشار إلى أن مساهمات المصرف لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تشمل دوراً مجتمعياً فاعلاً يتمثل في تمكين الشباب من خلال مبادرات نوعية تخلق فرصاً اقتصادية حقيقية وتحفّز الابتكار والإبداع، مؤكداً أن دعم الأفكار الريادية هو استثمار في مستقبل أكثر إشراقاً وبناء لمجتمع معرفي يملك أدوات النجاح.