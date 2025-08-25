«طاقة» تستحوذ على كامل حصص «جي إس إينيما» بـ 1.2 مليار دولار

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» توقيعها اتفاقية مع شركة «جي إس إنجنييرنغ آند كونستركشن» الكورية الجنوبية للاستحواذ على كامل الحصص في شركة «جي إس إينيما» العالمية التي تنشط في معالجة وتحلية المياه مقابل 1.2 مليار دولار. وقالت «طاقة»، في بيان، إن الصفقة ستسهم بشكل كبير في تسريع جهودها نحو تنفيذ استراتيجيتها لنمو محفظة المياه لديها على الصعيد الدولي.

وأضافت أن هذه الصفقة ستضيف نحو 171 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً إلى القدرة الحالية لـ«طاقة» البالغة 1250 مليون جالون، ما يُسرّع تحقيق هدفها المتمثل في إنتاج ثلثي قدرتها من المياه المحلاة بواسطة تقنية التناضح العكسي ذات الكفاءة في استهلاك الطاقة، وذلك بحلول 2030.

وقالت إن الخدمات المتكاملة التي توفرها «جي إس إينيما» عبر سلسلة القيمة لقطاع المياه ستسهم في إضافة 1.2 مليون متر مكعب يومياً (264 مليون جالون يومياً) من مياه الشرب، و2.6 مليون متر مكعب يومياً (572 مليون جالون يومياً) من مياه الصرف ومعالجة المياه الصناعية إلى محفظة «طاقة» من الأصول العالمية للمياه، بالإضافة إلى أعمال في مجال إدارة المياه تخدم 1.3 مليون نسمة.

وتخضع صفقة الاستحواذ لموافقة الجهات التنظيمية، وشروط إغلاق أخرى معتادة في مثل هذه الاتفاقيات، ومن المتوقع اكتمالها خلال 2026. وحققت «جي إس إينيما» في 2024 إيرادات سنوية تقارب 389 مليون يورو، وبلغت أرباحها المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك 106 ملايين يورو. ويقع المقر الرئيسي للشركة بمدريد؛ وتتولى عمليات تشغيلية في نحو 50 مشروعاً حول العالم.