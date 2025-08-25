فعاليات مفاجآت صيف دبي تتواصل حتى الأحد المقبل

تتواصل الفعاليات المتنوعة لمفاجآت صيف دبي قبل أيام من الختام في 31 أغسطس الجاري. وتمكن الأطفال من مشاهدة مدهش ودانة في أواخر جولاتهما خلال المفاجآت، حيث توجه الثنائي إلى سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر البرشاء أمس، قبل اختتام الجولات بلقاء وتحية الجميع في ابن بطوطة مول، وسوق حتا يوم 29 أغسطس.

ويحظى الأطفال الصغار بفرصة كبيرة للاستفادة من تخفيضات المفاجآت مع أكثر من 7500 عرض «اشترِ قطعة واحصل على الأخرى مجاناً» مع إنترتينر مفاجآت صيف دبي، بالإضافة إلى عروض الفنادق والمعالم السياحية في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك عروض الدخول المجاني للأطفال في أفضل الوجهات.

كما تتواصل أجواء مدهش الترفيهية في دبي فستيفال سيتي مول مع حديقة مدهش المائية الجديدة كلياً، والتي تفتح أبوابها يومياً حتى 31 أغسطس، وتقدم 6 مناطق للألعاب المائية تناسب جميع الأعمار، مع تذاكر دخول لمدة ساعتين بأسعار تبدأ من 75 درهماً.

كما يمكن للعائلات التي تزور دبي فستيفال سيتي مول المشاركة في تجربة بطاقة مدهش الصيفية حتى 30 أغسطس، وهي تجربة «تسوّق واربح» تقدم المزيد من المرح والمكافآت في الوجهات المشاركة.

وهناك أيضاً فرصة للعائلات للاستمتاع بزيارة مهرجان السنافر في نخيل مول حتى 31 أغسطس، واستكشاف العديد من المناطق التفاعلية مثل منزل بابا سنفور، وغرفة ألغاز سنفور مفكر، ومنطقة سنفور قوي، وورشة سنفور رسام، ومتاهة سنفور مغرور، ولعبة أنقذوا الغابة على بلاي ستيشن، وحديقة سنفور مزارع، ومنطقة سنفورة الجمالية، مع جلسات تصوير مع شخصيات السنافر.

ويواصل ميركاتو عرض استعدوا لمفاجآت الصيف المميزة حتى 31 أغسطس، إلى جانب السيرك الكوميدي العالمي، وعرض مانتيجا ستريت الكوميدي، والكثير من الأنشطة اليومية المجانية المليئة بالمرح، والألعاب.

ويقدم فندق جميرا بيتش مجموعة من العروض الفنية والمسرحية المفضلة للعائلات حتى نهاية أغسطس.

ويمكن للزوار مشاهدة عرض «ذا ليتل ميرميد» يومي 26 و28 أغسطس، وعرض علاء الدين يوم 27 أغسطس، وعرض منصور، شخصية الرسوم المتحركة الإماراتية المحببة للأطفال، والذي يُقام للمرة الأولى في دبي من 29 وحتى 31 أغسطس. ويمكن الاستمتاع بمشاهدة العرض مرتين يومياً، أولهما الـ 11 صباحاً باللغة الإنجليزية، والثالثة عصراً باللغة العربية.