منتجات "اكتفاء" على متن رحلات العربية للطيران

وقعت مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء" التابعة لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية اليوم مذكرة تفاهم مع شركة "ألفا لخدمات الطيران" التابعة لمجموعة العربية للطيران تقضي بتوجيه توزيع منتجات "اكتفاء" الغذائية العضوية على متن رحلات العربية للطيران في الوجهات كافة.

وقّع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي الرئيس التنفيذي لـ"اكتفاء" ومارك ويلان مدير "ألفا لخدمات الطيران" بحضور الدكتور عبدالرحمن بن طليعة مدير الشؤون التنفيذية في العربية للطيران وعدد من موظفي الجانبين.

وقال سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي : بموجب الاتفاق تعمل "اكتفاء" في المرحلة الأولى على توفير منتجات مزرعة مليحة للألبان على متن رحلات العربية للطيران على أن تُوسّع الشراكة في المرحلة المقبلة لتشمل منتجات "اكتفاء" كافة.

وأضاف: نتطلع من خلال شراكتنا مع "ألفا لخدمات الطيران" التابعة لمجموعة العربية للطيران وفق استراتيجية مرسومة إلى توفير منتجات "اكتفاء" العضوية وفتح منافذ بيع جديدة للإسهام في تنمية المشروعات التي تعزز الأمن الغذائي العضوي وتسهم في الحفاظ على صحة أفراد المجتمع.

وأشار الطنيجي إلى أن منتجات "اكتفاء" باتت مطلباً كبيراً في أسواق التجزئة لذا نعمل على الشراكات مع المؤسسات التي تمتلك خبرات واسعة في هذا القطاع لتوفير المنتجات بحيث تكون في متناول الجميع ونشر ثقافة الغذاء الصحي والآمن.

وأوضح أنه من خلال هذا الاتفاق نفتح آفاقاً جديدة في مسيرة تطوير صناعة الأغذية العضوية وتحقيق أعلى معايير الجودة والصحة باستخدام تقنيات حديثة محققين رؤية استثنائية لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في إنتاج غذاء صحي آمن ومستدام.

من جانبه قال مارك ويلان مدير شركة ألفا لخدمات الطيران يأتي هذه الاتفاق دعماً لرؤية الشارقة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام وحرصاً من مجموعة العربية للطيران على دعم المنتج الوطني مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثّل خطوة استراتيجية تعكس دعم الصناعات المحلية وتقدّم تجربة مميّزة للمسافرين.

وأضاف: ستتوافر منتجات "اكتفاء" العضوية حالياً على متن رحلات العربية للطيران وستكون هناك خطط مستقبلية لتوفير هذه المنتجات في صالات المطار والمطاعم ومنافذ أخرى.

يُذكر أن مزرعة مليحة للألبان تنتج حالياً 58 ألف لتر يومياً من الحليب العضوي الطازج الذي يحتوي على بروتين A2A2 إضافة إلى حليب الأطفال بنكهات طبيعية خالية من أي إضافات واللبن الطازج وحليب عضوي طويل الأمد.