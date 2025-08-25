96.5 مليار دولار حيازة الإمارات من السندات الأمريكية

انخفضت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية إلى نحو 96.5 مليار دولار خلال يونيو 2025، بانخفاض قدره 7.1 مليارات دولار، مقارنة بشهر مايو 2025.

وتوزعت استثمارات الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر يونيو الماضي إلى حوالي 37.8 مليار دولار في سندات طويلة الأجل، تمثل أكثر من 39% من الإجمالي، وقرابة 58.7 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته نحو 61%، وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.

وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر يونيو الماضي، بنحو 1.147 تريليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بقيمة 858.1 مليار دولار.

فيما جاءت الصين في المركز الثالث مستحوذة على سندات بقيمة 756.4 مليار دولار، وجزر الكايمان بقيمة 442.7 مليار دولار، وكندا بقيمة 438.5 مليار دولار.

السعودية

فيما ارتفعت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 130.6 مليار دولار خلال شهر يونيو، وذلك ﺑ 2.9 مليار دولار، مقارنة بشهر مايو الماضي، في المركز الـ 17 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية.

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر يونيو الماضي إلى 103.5 مليارات دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 79% من الإجمالي، و27.1 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 21%.