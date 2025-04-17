«ذا غراتزي» تعيد تعريف معايير سوق التجارة الإلكترونية

يتوقع أن تُحدث منصة «ذا غراتزي» نقلةً نوعيةً في قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات والمنطقة من خلال حلولها المبتكرة سهلة الاستخدام لبيع المنتجات الجديدة كلياً، سواء كانت جديدة تماماً أو مستعملة، من العلامات التجارية إلى المستهلكين بأسعار تنافسية، مُرسية بذلك معايير جديدة في سوق التجارة الإلكترونية الأوسع في الشرق الأوسط.

وتقدّم منصة «غراتزي» للتجارة الإلكترونية عروضاً ترويجية مُغرية على منتجات مُختارة مُصنّفة ضمن فئات «العلامات التجارية»، و«الصندوق البني»، و«تخفيضات التصفية»، و«الخصومات»، و«تخفيضات المستودعات»، و«الحزمة الخاصة»، وغيرها، مع ضمان لمدة 12 شهراً. يُتيح هذا لعملاء التجزئة توفيراً كبيراً، ويُمثّل لأصحاب العلامات التجارية منصة رائعة لبيع جميع المنتجات المُخزّنة.

وقال شهزاد أحمد، رئيس مجلس إدارة بلو أوشن جلوبال، أن منصة «ذا غراتزي» www.thegrazie.com تُلبي حاجة ملحة لمعالجة مشكلات التخزين الناتجة عن فائض المخزون.

«وأضاف شهزاد: «بصفتنا موزعاً لمجموعة واسعة من المنتجات، فإن إرجاع البضائع أمر لا مفر منه في هذا المجال. مشروعنا الأحدث، «ذا غراتزي»، يُعالج هذه المشكلة بشكل مباشر من خلال نهجٍ صديقٍ للبيئة يُلبي احتياجات كل من العلامات التجارية والمستهلكين.

يُمكن للموردين الذين يُعانون من تصفية المخزون أو إرجاع البضائع التعاون مع «ذا غراتزي» للاستفادة من سوقٍ يشهد طلباً كبيراً على هذه السلع. من ناحيةٍ أخرى، يُمكن للمستهلكين الوصول إلى المنصة للعثور على منتجاتٍ تحمل علامات تجارية بأسعار مُناسبة».

ويُعزي مصطفى أحمد، المدير العام لشركة ذا غراتزي، نجاح المنصة إلى التسوق المستدام. ويُشكل جيل الألفية والجيل زد نسبة كبيرة من المشترين.

مما يُشير إلى إمكانات نمو التجارة الإلكترونية في المستقبل. ويُشكل جيل الألفية والجيل زد، إلى جانب الجيل إكس، 27.5 % من مستهلكي الملابس والإلكترونيات الاستهلاكية.

يقول مصطفى أحمد: «تأسس متجر غراتزي للحد من مشكلة إرجاع البضائع أو تكديسها. عادةً ما يرفض المشترون المنتجات المُعادة بسبب عيوب في التغليف، إلا أنها في حالة ممتازة. نلاحظ إرجاع ما بين 3 % و9 % من المنتجات في فئات مختلفة، وهو أمر يتطلب التعامل معه بمسؤولية.

بعد دراسة شاملة للسوق، استنتجنا وجود طلب كبير من المستهلكين على هذه المنتجات. من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية إلى الأزياء والسلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك، تُلبي عروضنا احتياجات مجموعة واسعة من العملاء».

لتمييز نفسها عن غيرها من المنصات الإلكترونية، تقدم ذا غراتزي عروضاً فريدة تُعزز قيمة عملائها. تتيح باقاتها الخاصة، التي تضم منتجات مجمعة مُعدّة مسبقاً وحزماً مخصصة، للعملاء الشراء بكميات كبيرة.

يشمل عرض «الصندوق البني» الشهير المنتجات المُعادة بسبب تلف التغليف. تُعبأ هذه المنتجات في صناديق بنية صديقة للبيئة تحمل علامة غراتزي التجارية، وتأتي مع ضمان استهلاك خاص لمدة عام.