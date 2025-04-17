«ليجند هولدينغ» الصينية تفتتح مقرها في جبل علي بدبي

افتتحت مجموعة «ليجند هولدينغ» الصينية مقرها الجديد في دبي، مؤكدة دورها الحيوي في تعميق الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وتعزيز توجهها نحو الابتكار المستدام.

جاء افتتاح المقر الجديد خلال حفل رسمي أقيم، أمس، بمقرها في جبل علي بحضور أو بو تشيان القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، وعبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركاء من مختلف القطاعات.

وأكدت أو بو تشيان في كلمتها خلال الحفل، عمق الشراكة الصينية الإماراتية، مشيرة إلى أن مجموعة «ليجند هولدينغ» تمثل نموذجاً ناجحاً للشركات الصينية التي انطلقت من بدايات متواضعة واليوم تُدير عملياتها في أكثر من 10 دول وتغطي 56 منطقة حول العالم ويعمل بها أكثر من 500 موظف مع إنتاج تجاوز 1.5 مليار درهم خلال 2024.

وأضافت: لقد حافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري لدولة الإمارات للعام الحادي عشر على التوالي، وتعد شركات مثل «ليجند» من الركائز الأساسية لهذا النجاح المستمر.

مشيدة بدور المجموعة في تعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي والاجتماعي من خلال مشاركاتها الفاعلة في فعاليات متنوعة مثل منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع واستعراض المركبات الجديدة بالطاقة النظيفة واحتفالات مهرجان «الفوانيس»، إلى جانب مبادراتها الخيرية خلال شهر رمضان المبارك.

من جهته قال عبدالله آل صالح، إن مجموعة «ليجند» تمثل نموذجاً مشرقاً للشراكة الإماراتية الصينية من خلال استثماراتها الحيوية في البنية التحتية ومساهمتها في تحقيق الأولويات الوطنية لا سيما المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

مؤكداً أن دبي تُعد مركزاً استراتيجياً لعمليات المجموعة التي باتت تمثل نموذجاً ناجحاً للشركات الصينية التي تأسست في دولة الإمارات وتحوّلت إلى كيانات رائدة إقليمياً.

من جهته قال كاي زينغ المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «ليجند هولدينغ»: إن الاستدامة والابتكار يمثلان المحركين الرئيسيين للقيمة طويلة الأمد سواء في قطاع المركبات الكهربائية والتنقل الذكي أو في مجالات التكنولوجيا والحلول الرقمية.

مشيراً إلى أن المركبات الكهربائية شكّلت 75% من إجمالي مبيعات المجموعة في عام 2024، ما يعكس توافق استراتيجيتها مع الأهداف البيئية لدولة الإمارات وريادتها في مجال التنقل الذكي، مشيراً إلى طموح المجموعة في بناء أنظمة مترابطة تدعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي، بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2050.