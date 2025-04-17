رأس الخيمة تواصل مسيرة التحول العمراني بجذب أحدث المشاريع

تواصل رأس الخيمة مسيرتها التنموية العمرانية بجذب المزيد من المشاريع العقارية، حيث شهدت الإمارة تحولاً ملحوظاً بفضل التقدم الكبير في مشروع «وين جزيرة المرجان»، الذي من المقرر اكتماله بحلول عام 2027.

وتُعد جزيرة المرجان واحدة من أسرع الوجهات الفاخرة نمواً في المنطقة، حيث تستقطب المستثمرين الدوليين بفضل أسلوب الحياة الشاطئي الراقي، والمرافق المتميزة، والإطلالات الخلابة على المحيط، والأجواء المجتمعية الفريدة التي تضاهي أرقى المنتجعات العالمية.

وأعلنت شركة «رانج ديفلومبنتس Range Developments» عن إطلاق مشروعها الخامس، «آيلاند هايتس»، الذي يضم مجموعة من الشقق السكنية الراقية في قلب جزيرة المرجان في رأس الخيمة، ويهدف المشروع إلى إعادة تعريف مفهوم الحياة الراقية.

حيث يضم 165 وحدة سكنية مصممة بعناية، تشمل 78 شقة استوديو و87 شقة بغرفة نوم واحدة، وتتمتع بإطلالات بانورامية على جزيرة المرجان.

ويتميز المشروع بموقع استراتيجي، على بعد 90 ياردة فقط من الشاطئ، وعلى بعد أربع دقائق من منتجع «وين المرجان»، الذي يُعد أول منتجع ترفيهي تفاعلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكبر منتجع «وين» في العالم.

وقال رياض شريف، الشريك الإداري في شركة «رانج ديفلومبنتس»: «تتمتع رأس الخيمة باقتصاد متنوع وبيئة أعمال قوية توفر فرصاً استثمارية واعدة تعزز من نمو القطاع السياحي في المنطقة.

وبالتزامن مع التأثير المتوقع لمشروع وين المرجان، سيشكل مشروع آيلاند هايتس عاملاً رئيسياً في هذا النمو، حيث يجمع بين أسلوب الحياة الفاخر والفرص الاستثمارية الاستراتيجية».

ويُعد هذا المشروع أحدث إضافة إلى سلسلة التحف المعمارية التي تطورها Range Developments على جزيرة المرجان، والتي تشمل ذا بيتش هاوس، وذا بيتش ريزيدنسز، وذا بيتش فيستا، ليعزز من مكانة الجزيرة كوجهة فاخرة متكاملة. يقدم آيلاند هايتس تجربة معيشية راقية على الواجهة البحرية، إلى جانب فرصة استثمارية استثنائية.