غرف دبي تعزز التعاون الاقتصادي العابر للحدود خلال «لقاء السلك الدبلوماسي»

نظّمت غرف دبي الدورة الثالثة عشرة من فعالياتها السنوية «لقاء السلك الدبلوماسي»، والتي استقطبت أكثر من 100 من السفراء والقناصل العامين والملحقين التجاريين المعتمدين لدى دولة الإمارات بهدف تسليط الضوء على أهمية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي العابر للحدود.

واستعرضت غرف دبي خلال اللقاء الآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني في مختلف المجالات وسبل توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية على المستوى الدولي من خلال الحوار البنّاء، مع تسليط الضوء على التزام دبي الراسخ بالتعاون والشراكات لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

وفي كلمة له خلال لقاء السلك الدبلوماسي، أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي على أهمية التعاون مع السلك الدبلوماسي لبناء الشراكات المثمرة، وتعزيز التعاون بين دبي وكافة دول العالم في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وقال معالي المنصوري:

«يعكس لقاء السلك الدبلوماسي التزامنا المشترك بتعزيز الروابط الاقتصادية العالمية، ودفع عجلة التعاون التجاري والاستثماري نحو آفاق أوسع.

حيث تقوم علاقاتنا مع البعثات الدبلوماسية على العمل المشترك الذي يدعم تطلعات دبي ويخدم المصالح المشتركة مع دول العالم، بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات وتوطيد الشراكات الاقتصادية الثنائية، ويسهم في ترسيخ جاذبية دبي الاستثمارية عالمياً».

وأضاف معاليه: «يواصل اقتصاد دبي مسيرة النمو بفضل المقومات المتكاملة التي يتمتع بها وفي مقدمتها الشراكات الاستراتيجية العالمية المبنية على التعاون الوثيق لربط مجتمعات الأعمال وتطوير فرص النمو المشترك، بما يشكل ركيزة أساسية لفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار.

وتواصل غرف دبي التزامها بتعزيز هذه الشراكات من خلال شبكتها الدولية التي تضم 34 مكتباً تمثيلياً، والتي تعمل على فتح مسارات تجارية جديدة، وتيسير دخول الأسواق، ودعم نمو الأعمال».

وشهد «لقاء السلك الدبلوماسي» جلسة حوارية حول الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 استعرض خلالها سعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار أبرز محاور الاستراتيجية الهادفة إلى جعل دولة الإمارات وجهة رائدة للاستثمارات بحلول عام 2031.

ومحوراً استثمارياً عالمياً استراتيجياً مما يعزز مكانتها مركزاً رئيسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع تسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية التي تركز عليها الاستراتيجية.

واستعرض سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، في عرض تعريفي الإنجازات التي حققتها غرف دبي خلال العام 2024، وتناول أهم برامج وخطط الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، وهي غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وغرفة دبي العالمية.