سوق دبي ينتعش بسيولة قوية تبلغ 909.5 ملايين درهم

عاود سوق دبي المالي ارتفاعه في تداولات أمس، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.16% أو ما يعادل 8.11 نقاط، مسجلاً 5061.52 نقطة، بدعم أداء قطاع الصناعة، ولا سيما سهمي «سالك» و«باركن».

وارتفع سهم شركة باركن بنسبة 6.84% مغلقاً عند 5.31 دراهم، ليسجل أعلى مستوى له منذ الإدراج، وذلك بعد أن ارتفع إلى 5.68 دراهم خلال الجلسة، مسجلاً أعلى سعر منذ الإدراج.

في حين استحوذ سهم «سالك» على النصيب الأكبر من السيولة بقيمة 289.7 مليون درهم، تعادل 31.85% من سيولة سوق دبي الإجمالية البالغة 909.5 ملايين درهم، ليغلق السهم مرتفعاً 1.2% عند 5.1 دراهم.

وتصدر سهم «الوطنية للتأمينات العامة» ارتفاعات 21 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 11.1%، وتدعم أداء السوق بارتفاع أسهم تكافل الإمارات 4.6%، وتاكسي دبي 4.07%، والاتحاد العقارية 2.98%، وإمباور 1.87%، في المقابل تراجعت أسهم دبي للمرطبات 4.6%، والفردوس القابضة 3.6%، وبي إتش إم كابيتال 3.13%، ودريك آند سكل 3.08%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة الخليج للملاحة القابضة، إذ تم تنفيذ الصفقة على عدد 2.7 مليون سهم بقيمة 14.4 مليون درهم بسعر تنفيذ 5.44 دراهم للسهم الواحد.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 184.2 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 426 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 241.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9259.23 نقطة، متراجعاً هامشياً بـ0.01% في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 197 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 142.95 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 72.9 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم رابكو للاستثمار 14.6% بالحد الأقصى، ورأس الخيمة للأسمنت 7.48%، وإي سفن - أذونات 3.65%، وإنفستكورب كابيتال 3.57%، في حين انخفضت أسهم مجموعة أرام 8.9%، وأجيليتي جلوبال 4%، وسبيس 42 3.07%، وإمستيل لمواد البناء 1.87%.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.07 مليار درهم، موزعة بواقع 1.16 مليار درهم في سوق أبوظبي، و909.5 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 675.97 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 36 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، تراجع «تاسي» السعودي 0.70%، وقطر 0.61%، والبحرين 0.43%، في حين ارتفعت بورصة الكويت 0.64%، ومسقط 0.01%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.1%.

السعودية

وتفصيلاً، انخفض مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.70% ليغلق عند 11553 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 4.7 مليارات ريال. وتراجع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بنسبة 1% عند 25.45 ريالاً، و97.60 ريالاً على التوالي.

وانخفضت أسهم معادن، وإس تي سي، وعلم، واتحاد اتصالات، والمراعي، بنك البلاد بنسب تراوح بين 1 و3 %.

في المقابل، ارتفع سهم دار الأركان بنسبة 4% عند 22.84 ريالاً، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 2008.

مصر

ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 31062 نقطة، وقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية تغريم 5 شركات 105 آلاف جنيه لمخالفة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

ووقعت اللجنة التزاماً مالياً قدره 40 ألف جنيه على شركتي جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، بسبب مخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 و31 ديسمبر عام 2024.