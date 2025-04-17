المركزي الأوروبي يخفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025

بوركسل - وكالات

خفض المركزي الأوروبي معدل الفائدة لثالث مرة في 2025، وفقاً للتوقعات.

وفقاً للقرار الصادر الخميس، السابع عشر من أبريل، سجل معدل الفائدة على الودائع لدى المركزي الأوروبي 2.25%، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.

وخفض المركزي الأوروبي معدل الفائدة 7 مرات على مدار آخر 10 أشهر، وتأتي التخفيضات وسط نمو اقتصادي ضحل في منطقة اليورو، وزيادة التهديدات التجارية بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة في أمريكا.

ولايزال معدل التضخم في منطقة اليورو عند مستويات أقل من 3%، على الرغم من ارتفاعه في الأشهر الأخيرة من 2024.

وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه على الرغم من أن "اقتصاد منطقة اليورو اكتسب بعض المرونة في مواجهة الصدمات العالمية"، إلا أن "توقعات النمو تدهورت بسبب التوترات التجارية المتزايدة". وأشار في بيانه إلى أن من المرجح أن تؤدي حالة عدم اليقين المتزايدة إلى "إضعاف ثقة الأسر والشركات، ومن المرجح أن تُفاقم ردود فعل السوق السلبية والمتقلبة تجاه التوترات التجارية من تضييق شروط التمويل. وقد تُلقي هذه العوامل بظلالها على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو".