صفقة كبيرة على «الخليج للملاحة» بـ14.4 مليون درهم

شهد سوق دبي المالي، اليوم الخميس، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة الخليج للملاحة القابضة.

وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقة على عدد 2.7 مليون سهم بقيمة 14.4 مليون درهم بسعر تنفيذ 5.44 دراهم للسهم الواحد.

وخلال الجلسة، ارتفعت أسهم باركن 7.45%، وتاكسي دبي 4.07%، والاتحاد العقارية 3.2%، وإمباور 1.9%، وسالك 1.2%.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعاً.