"الأمن السيبراني": 12 ألف اختراق عبر "الواي فاي" منذ بداية العام

حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات من المخاطر الجسيمة المترتبة على استخدام شبكات "الواي فاي" المفتوحة والمجانية غير الموثوقة، كاشفا عن تسجيل أكثر من 12 ألف اختراق عبر هذه الشبكات في الدولة منذ بداية العام الجاري.

وأشار المجلس إلى أن هذا الرقم يشكل ما يقارب 35% من إجمالي الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها الدولة، مما يؤكد أن القراصنة والمتسللين يستهدفون المستخدمين عبر هذه الشبكات التي تحولت إلى مصائد فعالة لسرقة كلمات المرور، والتفاصيل المصرفية، والمعلومات الشخصية.

ونبه المجلس إلى أن مخاطر الاستخدام غير الآمن لشبكات الإنترنت المفتوحة والمجانية غير الموثوقة "الواي فاي " تشكل خطرا قد يكون سببا مباشرا في تسريب المعلومات الشخصية والمالية للمستخدمين مما يؤكد على ضرورة اتباع تدابير حماية متقدمة أبرزها استخدام تطبيقات VPN موثوقة.

وأوضح أن مستخدمي شبكات الإنترنت المفتوحة قد يتعرضون للعديد من المخاطر منها ما يعرف باسم هجمات "الرجل في المنتصف"، إذ يستطيع القراصنة والمحتالون الإلكترونيون قراءة البيانات المرسلة وتسجيل المكالمات وتحويل المستخدمين إلى مواقع مزيفة وحتى اعتراض المكالمات الهاتفية، إضافة إلى تثبيت برامج خبيثة أو تجسسية في أجهزة المستخدمين دون علمهم.

في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، قال سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، إن دولة الإمارات تواصل بتوجيهات القيادة الرشيدة جهودها الرائدة والمستمرة لبناء فضاء سيبراني آمن يحمي المستخدمين من المخاطر الرقمية المتنامية ويواكب التطورات التقنية المتسارعة ضمن رؤية وطنية شاملة لتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية للدولة وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني والتوعية بأهمية التصفح الآمن.

وأوضح مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات أن كثيرا من المستخدمين لا يدركون حجم التهديدات التي يمكن أن تنجم عن الاتصال بشبكات الواي فاي المجانية خصوصا في الأماكن العامة مثل المقاهي والمطارات والمراكز التجارية، فبينما تبدو هذه الشبكات مناسبة من حيث السرعة والتكلفة إلا أنها في كثير من الأحيان غير مؤمّنة بشكل كافٍ ما يجعلها ساحة مفتوحة لنشاطات الاحتيال والاختراق الإلكتروني.

وقدم مجلس الأمن السيبراني 3 خطوات رئيسية ينبغي على كل مستخدم اتباعها للبقاء في أمان أثناء تصفح الإنترنت على الشبكات العامة، وهي : استخدام تطبيق VPN موثوق يقوم بتشفير الاتصال الرقمي للمستخدم مما يصعب على أي جهة غير مخولة اعتراض البيانات، وتفعيل ميزة "التصفح الآمن" في المتصفح لضمان عدم الوصول إلى المواقع المشبوهة، فضلا عن تجنب تسجيل الدخول إلى الحسابات الحساسة مثل الحسابات المصرفية أو البريد الإلكتروني الشخصي، عند استخدام شبكات الواي فاي المفتوحة.

وأكد المجلس أن استخدام تطبيق VPN موثوق لا يضمن فقط الخصوصية، بل يعتبر أداة فعالة لحماية الهوية الرقمية في عالم مترابط ومعرض للاختراقات المتكررة، مشيراً إلى ضرورة وجود خطوات وقائية مدروسة، وشدد على أن التوعية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم الإلكترونية.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن السيبراني أطلق حملة توعوية أسبوعية ضمن مبادرة النبض السيبراني، ويحمل الأسبوع الثاني من الحملة هذا العام شعار "خدمة الواي فاي المجانية قد تكشف بياناتك الشخصية" بهدف التوعية بسبل حماية البيانات الشخصية ومخاطر استخدام شبكات الواي فاي المجانية، وتقديم إرشادات لكيفية مواجهة التهديدات السيبرانية المختلفة، وتستهدف الحملة الأفراد والمؤسسات على السواء لزيادة الوعي السيبراني وتعزيز المرونة والثقافة السيبرانية.