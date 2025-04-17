رسخت «طيران الإمارات» مكانتها واحدة من أبرز شركات الطيران العالمية في تقرير «براند فاينانس» لأفضل 50 علامة تجارية في قطاع الطيران لعام 2025، حيث حافظت على المركز الرابع عالمياً كأكثر شركة طيران قيمة خارج الولايات المتحدة، مسجلة نمواً بنسبة 26.6 %، لتصل قيمة علامتها التجارية إلى 8.4 مليارات دولار.

وأبرز التقرير الدور القيادي البارز لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الذي تم تصنيفه أعلى القادة التنفيذيين تأثيراً في قطاع الطيران، في مؤشر رعاة العلامة التجارية لعام 2025، متقدماً على نظرائه من كبرى شركات الطيران.

أحمد بن سعيد يتصدّر قادة قطاع الطيران الأكثر تأثيراً في العالم

الدرجة الكاملة

وحسب بيانات «براند فاينانس»، حصل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على أعلى الدرجات، من حيث الشهرة والسمعة، ونال تقييما مثالياً (10 من 10) في مجالات الرؤية الاستراتيجية، بناء القيمة طويلة الأمد، فهم العلامة التجارية، والموثوقية، والاهتمام الحقيقي بالموظفين. وهذا التقدير العالمي يعكس قوة العلامة التجارية لـ«طيران الإمارات» وقيادتها الفعالة، ويؤكد دورها الريادي في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران.

وأكد التقرير أن طيران الإمارات تستمر في تعزيز صورتها كرمز للفخامة في عالم السفر، من خلال خدماتها الجوية الحائزة جوائز، وتوسّعها المستمر في شبكة الوجهات، إضافة إلى حملاتها التسويقية ورعاياتها العالمية المرموقة، كما عزّز اعترافها المستمر كأفضل شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط من مكانتها في السوق العالمية، وأسهم في زيادة قوتها السوقية.

العلامات التجارية

وشهدت العلامات التجارية الـ25 الأعلى قيمة في القطاع زيادة إجمالية بنسبة 10 % في قيمة العلامة التجارية لعام 2025، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وزيادة الاستثمارات في قطاع السفر الجوي، والنمو السريع في سوق الفضاء التجاري.

واحتفظت شركة دلتا الأمريكية بلقب أغلى علامة تجارية لشركات الطيران في العالم للعام السابع على التوالي، بعد أن ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 38 % لتصل إلى 14.9 مليار دولار. تلتها «يونايتد إيرلاينز» في المركز الثاني بقيمة 12.3 مليار دولار، وفي المركز الثالث «أمريكان إيرلاينز» بـ11.7 مليار دولار، فيما جاءت «ساوث ويست إيرلاينز» في المركز الخامس بـ6.3 مليارات دولار.

الثانية عالمياً

وعلى مستوى مؤشر قوة العلامة التجارية، حلت «طيران الإمارات» في المركز الثاني بين شركات الطيران، بدرجة 86 من أصل 100، مباشرة خلف الناقلة اليابانية «أوول نيبون أيرلاينز».

واحتفظت شركة بوينغ بمكانتها كأغلى علامة تجارية في القطاع للعام العاشر على التوالي، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 12 % لتصل إلى 18.2 مليار دولار، مدعومة بانتعاش عالمي في قطاع الطيران التجاري، وأداء قوي في وحدات الدفاع والفضاء.

وسجلت شركة ساب السويدية أسرع معدل نمو في التصنيف، بنسبة 59 % لتصل إلى 1.4 مليار دولار، في ظل تزايد الإنفاق الدفاعي الأوروبي نتيجة تصاعد التوترات الأمنية.

الخطوط الماليزية

أما شركة رولز-رويس، بحسب التصنيف، فسجّلت أسرع نمو بين أكبر عشر علامات تجارية في القطاع، بزيادة قدرها 44 % لتبلغ قيمة علامتها التجارية 4.5 مليارات دولار، مدفوعة بارتفاع الطلب على محركات الطائرات التجارية.

وفي مفاجأة لافتة، عادت شركة الخطوط الجوية الماليزية إلى التصنيف العالمي بعد غياب دام 10 سنوات، محققة أسرع نمو في قيمة العلامة التجارية بنسبة 209 % لتصل إلى 607 ملايين دولار، واحتلت المركز 45 عالمياً.

وارتفعت القيمة الإجمالية لأقوى 50 علامة تجارية لشركات الطيران حول العالم بنسبة 29 % على أساس سنوي لتصل إلى 132.4 مليار دولار، ما يعكس تعافي القطاع عالمياً بعد سنوات من التباطؤ.

انتعاش الحركة الجوية العالمية

وقال سافيو دي سوزا، مدير أول في «براند فاينانس» تعقيباً على التقرير: «تستفيد شركات الطيران من انتعاش الحركة الجوية العالمية، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية لأعلى 50 علامة تجارية بنسبة 29 % على أساس سنوي».

وأضاف: «يقود هذا النمو تحوّل في تفضيلات المستهلكين، حيث باتت الإيرادات من السفر الفاخر وبرامج الولاء تشكل أكثر من نصف إجمالي الدخل لدى شركات رائدة مثل دلتا».

واستطرد: «ومع تسارع الطلب على تجارب سفر راقية وموثوقة، تتفوق العلامات التي تركز على الجودة والتميز الخدمي؛ لكن هذا الزخم قد يواجه تحديات مثل عدم اليقين الاقتصادي، والقيود التجارية الجديدة، وتأخر تسليم الطائرات، ما قد يحد من خطط التوسع».