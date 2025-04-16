تباين أداء البورصات العربية.. سوق دبي يتماسك فوق 5050 نقطة

سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.748 تريليونات درهم في ختام تداولات الأربعاء، منتصف جلسات الأسبوع، موزعة بواقع 2.861 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و887.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي، و503.3 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 616.2 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 32.4 ألف صفقة.

سوق دبي

تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 5050 نقطة، ليغلق مؤشر السوق عند 5053.41 نقطة، منخفضاً بـ0.49%.

وتصدر سهم «دبي الوطنية للتأمين» ارتفاعات 19 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 4.4%، وصعدت أسهم باركن 3.54%، والإثمار القابضة 1.1%، والاتحاد العقارية 0.94%، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 111.65 مليون درهم، تلاه سهم «طلبات» مستقطباً 62.9 مليون درهم. فيما كان الأكثر تراجعاً أسهم «الوطنية الدولية القابضة» 9.4% وسلامة 3.1% وإمباور 3% وطلبات 3%.

وشهد سوق دبي، خلال، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة الخليج للملاحة القابضة، إذ تم تنفيذ الصفقة على 2.65 مليون سهم بقيمة 14.36 مليون درهم بسعر تنفيذ 5.42 دراهم للسهم الواحد.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 11.8 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 220.3 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 208.5 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9260.51 نقطة متراجعاً 0.32% .

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 191.8 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 99.4 مليون درهم، ثم «إي آند» بسيولة 78 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم جلفار 10.9%، ومجموعة أرام 7.5%، وأبوظبي لبناء السفن 7%، ومجموعة مير 5.5%، في المقابل، تراجعت أسهم سوداتل للاتصاﻻت 6.86%، وإي سفن - أذونات 5.9%، وأيه دي إن إتش للتموين 3.2%، وبرجيل القابضة 2.7%.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، صعد «تاسي» السعودي 0.15%، والكويت 0.10%، ومسقط 0.62%، والبحرين 0.38%، بينما تراجعت بورصة قطر 0.15%، وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر بورصة مصر 0.49%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.15% ليغلق عند 11634 نقطة، وبتداولات بلغت 5.8 مليارات ريال.

وصعد سهم مصرف الراجحي بأقل من 1% عند 98.10 ريالاً، وتصدر سهما لازوردي، وصادرات، ارتفاعات السوق بنسبة 10%، وصعد سهم زين السعودية بنسبة 6% عند 13.08 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 20 مليون سهم.

في المقابل، تراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 25.65 ريالاً، وتراجعت أسهم بنك الرياض، والأبحاث والإعلام، وجبل عمر، وطيبة، والبحري، وبوبا العربية، وكابلات الرياض بنسب تراوح بين 1 و3%.

مصر

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 31034 نقطة، وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الإسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبي الجديد - الإسكندرية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والعربية لاستصلاح الأراضي، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وجو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي.