دبي تحتضن أكبر مركز لإنفينيتي في العالم

افتتحت الشركة العربية للسيارات (AAC)، ضمن مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي التجارية في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، أكبر مركز لإنفينيتي في العالم، وذلك على شارع الشيخ زايد في دبي. وقد أُقيم حفل افتتاح كبير شكّل احتفاءً متعدد الحواس بعلامة إنفينيتي، بحضور نخبة من كبار الشخصيات وقادة ورواد قطاع السيارات.

حضر الحفل كل من هيرومي كاكوتا، نائب القنصل العام لليابان؛ وتييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط، وألبرت خريش، المدير التنفيذي لشركة إنفينيتي الشرق الوسط؛ ومحمد التركي، سفير علامة إنفينيتي في الشرق الأوسط. واستضاف الأمسية كل من توم فوكس، الرئيس التنفيذي لقطاع السيارات في مجموعة عبد الواحد الرستماني؛ وحسام بغدادي، المدير التنفيذي الأول في الشركة العربية للسيارات.

وقال توم فوكس، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني: «يُعد شارع الشيخ زايد رمزاً للتحول العالمي الذي شهدته دبي، ونحن فخورون بأن نضيف إلى هذا الإرث العريق من خلال افتتاح أكبر مركز لإنفينيتي في العالم. لقد صُممت هذه المساحة خصيصاً للعميل صاحب الذوق الرفيع في يومنا هذا، لتقدم له رحلة شخصية وتجربة حسية غامرة تتخطى النموذج التقليدي لوكالات السيارات، وتفهم بعمق احتياجاته المتطورة والمتغيرة في قطاع السيارات».

ومن جانبه، قال حسام بغدادي، المدير التنفيذي الأول للشركة العربية للسيارات: «لقد لعبت دولة الإمارات العربية المتحدة، وبشكل خاص دبي، دوراً محورياً في صياغة قصة نجاح إنفينيتي. فبفضل قيادتها ذات الرؤية الثاقبة، وروحها الطموحة، وبنيتها التحتية ذات المعايير العالمية، تُعد هذه المدينة البيئة المثالية لإعادة تشكيل تجربة امتلاك السيارات. ويأتي هذا المركز الجديد تعبيراً عن تقديرنا لهذا الطموح، من خلال توفير مساحة غامرة وتفاعلية، تم تصميمها بعناية فائقة مع التركيز على كل نقطة تواصل مع العميل، بهدف تقديم تجربةٍ لا مثيل لها».

قال ألبرت خريش، المدير الإداري لشركة إنفينيتي الشرق الأوسط: «إنه لمن دواعي فخرنا الشديد في إنفينيتي الشرق الأوسط أن نحتفل بهذا الإنجاز المهم للعلامة التجارية في المنطقة». وأضاف: «نتوجه بالشكر إلى شريكنا الموثوق، مجموعة عبد الواحد الرستماني، على التزامهم المستمر بتقديم تجارب استثنائية لعملائنا في دبي والشارقة والإمارات الشمالية».