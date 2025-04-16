«كوفاس»: موقع الإمارات الاستراتيجي يمنحها أفضلية في ظل تحولات التجارة العالمية

أكدت مجموعة كوفاس العالمية، المتخصصة في مجال الائتمان التجاري وإدارة المخاطر، أن دولة الإمارات تتمتع بموقع استراتيجي فريد يجعلها في صدارة المستفيدين من التحولات الجارية في التجارة العالمية.

وقال جان كريستوف كافيه، كبير الاقتصاديين في المجموعة لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش مؤتمر «مخاطر الدول»، الذي نظمته كوفاس العالمية في دبي، إن موقع الإمارات يجعلها بمثابة الجسر بين الشرق والغرب، وهو ما يعزز مكانتها في سلاسل التوريد الدولية.

وأضاف أن هذا الموقع يمنح الإمارات ميزة تنافسية كبيرة في ظل بيئة تجارية عالمية تتسم بتصاعد الحواجز الجمركية.

وشدد كافيه على أن الاقتصاد الإماراتي يرتكز إلى أسس متينة، وأن الدولة تمضي بخطى ثابتة لتعزيز مرونتها في مواجهة التقلبات العالمية، مشيراً إلى أن قدرة الإمارات على التكيّف السريع والابتكار تجعلها في موقع متقدم في خضم ما وصفه بـ«التسارع التاريخي»، الذي يشهده الاقتصاد العالمي.

واستعرض كبار مسؤولي كوفاس أبرز نتائج تقرير التوقعات الاقتصادية لعام 2025، كما شهد المؤتمر حضور نخبة من رواد وخبراء القطاعات المالية والتأمينية والتكنولوجية، الذين شاركوا في مناقشات معمقة تناولت أبرز التحديات والفرص التي تسهم في إعادة تشكيل مشهد التجارة العالمية وإدارة المخاطر خلال 2025.