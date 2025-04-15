غرف دبي تعزز العلاقات الاقتصادية مع مقدونيا الشمالية

بحثت غرف دبي في مقرها الرئيسي اليوم سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة مع وفد رفيع المستوى من جمهورية مقدونيا الشمالية برئاسة رئيس وزرائها معالي الدكتور هريستيان ميكوسكي، حيث أكد الطرفان التزامهما بتوسيع نطاق التعاون الثنائي في مجالي التجارة والاستثمار.

وحضر الاجتماع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، حيث قال معاليه: "تشكل الزيارة خطوةً مهمةً نحو تحقيق تطلعاتنا المشتركة بتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاقٍ جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين. ونلتزم بدعم نجاح الشركات المقدونية وتمكينها من التوسع في الأسواق العالمية بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدبي، وبنيتها التحتية عالمية المستوى، وبيئتها الجاذبة للاستثمار".

وأضاف المنصوري قائلاً: "نتطلع لاستكشاف فرص الاستثمار، وبحث استفادة شركات دبي من الفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، بما يخدم مصالح مجتمعي الأعمال في دبي ومقدونيا الشمالية".

وشدد المنصوري التزام الغرف بدعم نجاح مجتمع الأعمال المقدوني في دبي، ومساعدة الشركات المقدونية على الاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي ومزاياها التنافسية للتوسع في الأسواق العالمية.

وتناولت المناقشات سبل زيادة حجم التجارة والاستثمار بين مقدونيا الشمالية ودبي مع التركيز بصورة خاصة على الصادرات الرئيسية القادمة من مقدونيا الشمالية إلى دبي والتي تمثّل الإلكترونيات، والملابس، والمركبات، والآلات، والفواكه والخضراوات؛ بينما تشمل صادرات دبي الرئيسية إلى مقدونيا الشمالية الإلكترونيات، والأدوات الطبية، والألعاب، والمعدات الرياضية، والألياف الصناعية، بالإضافة إلى العطور ومستحضرات التجميل.

وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي ومقدونيا الشمالية حوالي 52.2 مليون دولار أمريكي في العام 2024، حيث بحث الجانبان كيفية الارتقاء بها وتنميتها بما يواكب إمكانات وقدرات الجانبين.

وركّز الاجتماع كذلك على الحضور المتنامي للشركات المقدونية في دبي؛ حيث وصل إجمالي عدد الشركات المقدونية الأعضاء في غرفة تجارة دبي بحلول نهاية عام 2024 إلى 47 شركة بنسبة نمو سنوي قدرها 52%. وانضمت أيضاً خمس شركات أخرى من مقدونيا الشمالية إلى الغرفة خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل بذلك عددها الإجمالي إلى 52 شركة.