"دناتا" تحقق أعلى حجم مناولة شحنات في دبي خلال عام

قالت دناتا لخدمات الطيران والسفر إنها نجحت في مناولة أكثر من مليون طن من الشحنات في دبي خلال الفترة بين أبريل 2024 ومارس 2025، وهو أعلى حجم تنفذه خلال 12 شهراً.

ويعكس هذا الرقم وفق بيان صحفي صادر اليوم، نمواً سنوياً بنسبة 30%، وهو ما يجسد الطلب القوي على الخدمات التي توفرها دناتا في مرافقها بمطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي- دبي وورلد سنترال، والتي تخدم من خلالها أكثر من 120 شركة طيران.

وقال غيوم كروزير، رئيس قسم الشحن في دناتا، يعكس هذا الإنجاز قوة عمليات دناتا والدور الحيوي الذي تلعبه في ضمان تدفق سلس وفعال للبضائع والشحنات عبر دبي.

وأضاف، متلزمون بمواصلة الاستثمار في عملياتنا للمساهمة بفعالية في دعم مسيرة نمو وازدهار دبي وتنامي مكانتها كمركز عالمي رئيسي للتجارة والتواصل والابتكار.

وتقدم دناتا خدمات المناولة الأرضية والشحن في أكثر من 90 مطاراً في 16 دولة حول العالم، وخلال السنة المالية 2023-2024، تعاملت فرق دناتا مع 2.9 مليون طن من البضائع عالمياً، بنمو نسبته 5% بالمقارنة مع العام السابق.