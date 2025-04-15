نواتوم اللوجستية التابعة لـ"موانئ أبوظبي" تضم 152 شاحنة إلى أسطولها

أعلنت "نواتوم اللوجستية"، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS) ، الممكن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن شراء 152 شاحنة نقل لمسافات طويلة من نوع مرسيدس بنز، لتعزيز عمليات الشحن البري في منطقة الشرق الأوسط.

يأتي توسيع حجم الأسطول استجابة لوتيرة النمو القوية لأعمال "نواتوم اللوجستية"، وتركيزها على استراتيجيها بعيدة المدى لإدارة سلاسل التوريد للمتعاملين في جميع أنحاء المنطقة، توازياً مع التزامها بممارسات الاستدامة البيئية.

وستعزز شاحنات مرسيدس بنز أكتروس المتطورة من قدرة "نواتوم اللوجستية" على تطوير خدمات الشحن البري الإقليمي، بطاقة استيعابية تصل إلى 6,000 طن، وستزيد أسطولها من حوالي 450 مركبة إلى أكثر من 600 مركبة. وتتمتع الشاحنات المتطورة بالقدرة على نقل البضائع المعبأة في حاويات، والشحنات المبردة والسائبة، كما ستدعم أعمال المتعاملين في قطاعات صناعية رئيسية، بما في ذلك قطاعات الطاقة، واللدائن البلاستيكية، والأغذية والسلع الاستهلاكية سريعة التلف، والسيارات، والأدوية والرعاية الصحية، وغيرها.

ومن ناحية أخرى، تتمتع الشاحنات بمزايا عديدة من حيث كفاءة استهلاكها للوقود، وانخفاض انبعاثاتها من مادة أكسيد النيتروجين وانبعاثات الجسيمات الدقيقة، وذلك من خلال محركات الديزل "يورو 5" الصديقة للبيئة، مما يعكس توافق عملية شراء تلك الشاحنات مع أجندة الاستدامة الخاصة بالشركة، والتي تنسجم مع مساعي المجموعة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.

حلول مستدامة

وقال سمير تشاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لنواتوم اللوجستية، مجموعة موانئ أبوظبي: "لطالما وضعت نواتوم اللوجستية احتياجات المتعاملين في صميم أولوياتها واهتماماتها. وإن توسيع حجم أسطولنا الإقليمي وتوفيرنا في الوقت نفسه لحلول أكثر كفاءة واستدامة ليس مجرد استثمار في عملياتنا، بل هو استثمار في متعاملينا وبيئات عملنا. وإلى جانب ذلك، فإن زيادة الطاقة الاستيعابية التي يوفرها أسطولنا يعكس حضورنا المتنامي في الشرق الأوسط، والذي يأتي انسجاماً مع استراتيجيتنا لتوسيع نطاق شبكة نواتوم اللوجستية التي تمتد عبر 26 دولة، مما يتيح لنا إدارة سلاسل التوريد الإقليمية بمرونة وسلاسة، وربط المتعاملين بكافة الأسواق العالمية وممرات التجارة الرئيسية."

جدير بالذكر أن عملية تسليم الشاحنات الجديدة من المتوقع أن تستكمل بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، حيث ستدخل الشاحنات الخدمة ويتم ربطها بنظام الاتصالات عن بُعد "برج التحكم" المتطور الذي تديره نواتوم اللوجستية، وهو منصة مركزية قائمة على تقنيات تحديد المواقع العالمية، وأنظمة تحليل مسارات وحمولات الشاحنات، مما يتيح مراقبة سلوك السائق وإدارة حركة المركبات بشكل آني. ولا شك أن هذا التكامل السلس في إدارة العمليات سيضمن تعزيز الكفاءة والسلامة، وزيادة موثوقية الخدمات المقدمة لقاعدة المتعاملين المتنامية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.