الإمارات للشحن توسع شبكة رحلاتها لتشمل مطار ناريتا في اليابان

أعلنت الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن في طيران الإمارات، عن تسيير رحلة أسبوعية مخصصة للشحن إلى مطار ناريتا الدولي في اليابان، ليرتفع بذلك عدد وجهات رحلاتها إلى 38 وجهة في أرجاء العالم.

وتحظى الرحلة بأهمية كبيرة لكونها أول رحلة مباشرة ومنتظمة للشحن بين مطار ناريتا ومنطقة الشرق الأوسط، مما يتيح نقل الشحنات بشكل أسرع وأكثر مرونة من وإلى اليابان التي تتميز بقاعدة صناعية راسخة ومتنوعة، وتعد أحد الأسواق الرئيسية للإمارات للشحن الجوي، التي تسير رحلتي شحن أسبوعياً إلى مطار كانساي الدولي.

وستعزز رحلة الشحن المقرر إطلاقها قريباً إلى مطار ناريتا الدولي سعات الشحن المتاحة بمقدار 100 طن في كل اتجاه، حيث يتوقع أن تشمل الشحنات على هذا الخط قطع غيار السيارات والآلات، وأشباه الموصلات، والأدوية المتطورة، والتي تنقل بسرعة وكفاءة وموثوقية عالية بالاعتماد على محفظة منتجات الإمارات للشحن الجوي متعددة القطاعات.

يذكر أن مطار ناريتا الدولي يتصدر مطارات وموانئ اليابان من حيث قيمة البضائع التي يجري مناولتها، ومع تخصيص المزيد من الاستثمارات لخطة تطوير «مطار ناريتا الجديد»، من المتوقع أن يصبح المطار مركز الشحن الأبرز في المنطقة بحلول نهاية العقد الحالي.

خطة استراتيجية

وقال بدر عباس، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: «يعد توسيع شبكة رحلات طائرات الشحن أولوية رئيسية في خطتنا الاستراتيجية الممتدة لعشر سنوات، ومع بدء استلامنا لطائرات الشحن الجديدة كلياً من طراز بوينج 777، أصبحنا قادرين على الوصول إلى أسواق جديدة بطاقات استيعابية أكبر».

وأضاف: «يشهد الطلب على منتجاتنا وخدماتنا عالمية المستوى نمواً مطرداً في مطار ناريتا، لا سيما على شحن الأدوية والإلكترونيات الاستهلاكية على متن رحلاتنا اليومية للمسافرين، بينما كان يجري تحويل الشحنات الضخمة أو ذات الأحجام الكبيرة، مثل قطع غيار الآلات، إلى مطار كانساي الدولي لنقلها على متن رحلات الإمارات للشحن الجوي. وسيتيح لنا تشغيل رحلة أسبوعية مخصصة للشحن من مطار ناريتا تطوير عملياتنا في اليابان ودعم عملائنا العالميين بشكل أفضل من خلال توفير ربط مباشر مع دبي وعبرها».

4 وجهات

يذكر أن الإمارات للشحن الجوي تخدم أربع وجهات في منطقة شرق وجنوب شرق آسيا من خلال 57 رحلة لطائرات الشحن أسبوعياً، كما تستفيد من سعات الشحن المتاحة على أكثر من 290 رحلة ركاب تسيرها طيران الإمارات أسبوعياً. وقد ساهمت ضخامة عدد الرحلات وطاقات الشحن المتاحة في جعل منطقة شرق آسيا أحد أكثر وجهات الناقلة نشاطاً. ومن المتوقع أن تتصاعد هذه الطاقات خلال الأشهر المقبلة مع تدشين خطوط جديدة لطيران الإمارات بين دبي وكل من سيام ريب في كمبوديا؛ ودا نانغ في فيتنام، وشينزن في الصين.

وستبدأ الإمارات للشحن الجوي تسيير رحلة الشحن الأسبوعية إلى مطار ناريتا الدولي اعتباراً من 24 مايو 2025، حيث ستصل الرحلة «إي كيه 9413» إلى مطار ناريتا يوم السبت من كل أسبوع 1:00 بعد منتصف الليل، وتقلع رحلة العودة إلى مطار دبي وورلد سنترال في الساعة 3:00 فجراً بالتوقيت المحلي.