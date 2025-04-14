«جولف جي تي آي» الجديدة في دبي



طرحت شركة «فولكس واجن» الألمانية الطراز الجديد من سيارتها الرياضية الجديدة المفضلة لفئة الشباب «جولف جي تي آي» في صالات العرض بالسوق الإماراتي. ويجمع هذا الطراز الأحدث من سيارة «جولف الأيقونية» بين التصميم الراقي، والتكنولوجيا المتقدمة، والأداء المُحسّن، ليمنح السائقين تجربة قيادة استثنائية.

وتتميز «جولف جي تي آي» الجديدة بتحسينات رئيسية مقارنة بالطراز السابق، بما في ذلك محرك أقوى، حيث تأتي السيارة الجديدة بقوة 265 حصاناً، بزيادة قدرها 20 حصاناً، ما يعزز أداء السيارة ويمنحها قوة إضافية ترتقي بتجربة القيادة اليومية في المدن إلى مستويات جديدة.

أما من ناحية التصميم الخارجي، فيتميز الطراز بمصد أمامي جديد، ومصابيح أمامية أنحف وأكثر انسيابية، بالإضافة إلى تصميم مُطوَّر للمصابيح الخلفية يتضمن تأثيرات ضوئية جذابة للترحيب والوداع. وفي مقصورة السيارة، سيستمتع السائقون بتجربة رقمية أكثر سهولة وسلاسة، بفضل شاشة Digital Cockpit Pro المُطورة مقاس 10.2 بوصات، ونظام المعلومات والترفيه MIB 4 القياسي مع شاشة مقاس 10.4 بوصات (مع إمكانية الترقية إلى 12.9 بوصة)، بالإضافة إلى شريط جديد مُضاء يعمل بتقنية اللمس لتحسين سهولة الاستخدام. ولطالما كانت «جولف جي تي آي» الخيار المفضل لعشاق القيادة.

ومع هذا الطراز المُطور، تواصل الشركة تعزيز المزايا والمواصفات التي تميز هذه السيارة وتجعلها أيقونة في عالم السيارات. وتلبي «جولف» الجديدة جميع متطلبات العملاء الذين يفضلون السيارات الهاتشباك لتعدد استخداماتها وأدائها العالي وما توفره من تجربة قيادة استثنائية.

وبفضل قوتها المحسنة وتقنياتها المتقدمة وتصميمها الداخلي الأكثر سهولة في الاستخدام، تحافظ هذه النسخة من السيارة على هويتها الأصلية وتواكب تطلعات السائقين اليوم في الوقت ذاته.