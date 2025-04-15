الاتحاد للطيران تستقبل أحدث طائراتها «A350»

رحبت الاتحاد للطيران بطائرتها السادسة من طراز«A350»، لتنضم إلى أسطولها، حيث وصلت الطائرة في نهاية الأسبوع الماضي، بعد رحلة تسليم ناجحة من تولوز في فرنسا.



ووفق بيان صحافي صادر أمس عن الناقلة، فإن طائرة «A350» تشتهر باستدامة أدائها، وهي تُعد من أكثر الطائرات عريضة البدن كفاءة، حيث تُقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 25 %، وبصمة الضوضاء بنسبة 50 %، مقارنةً بالطائرات من الجيل السابق.

وتتمتع طائرة «A350-1000» بطابع متعدد الاستخدامات، ضمن أسطول الاتحاد للطيران، وستبدأ الاتحاد هذا الصيف بتشغيل واحدة من هذه الطائرات إلى أتلانتا، أحدث وجهاتها، وسادسها في أمريكا الشمالية، وواحدة من 16 وجهة جديدة تُطلقها الشركة هذا العام.